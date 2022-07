“Ricky Martin accusato di violenze verso il nipote di 21 anni figlio della sorella Vanessa” La persona che avrebbe subito le presunte violenze, finora rimasta anonima, sarebbe il 22enne figlio della sorella del cantante Vanessa Martin. Avrebbe avuto una relazione clandestina di 7 mesi con lo zio.

A cura di Giulia Turco

(Foto Getty)

Ricky Martin accusato di violenza domestica nei confronti del giovane nipote Dennis, figlio della sorellastra Vanessa Martin. È l’indiscrezione lanciata dal programma televisivo argentino La tarde e riportata anche da El Paìs che fa luce sulla bufera che ha coinvolto il cantante nelle ultime settimane. La persona che avrebbe subito le presunte violenze, finora rimasta anonima, sarebbe dunque il 21enne che fa parte della famiglia dell’artista.

Ricky Martin avrebbe avuto una relazione col nipote per 7 mesi

Stando a quanto racconta l’emittente tv argentina, il ragazzo si sarebbe rivolto alle forze dell’ordine di Porto Rico dichiarando di aver portato avanti una relazione clandestina con lo zio Ricky Martin durata circa 7 mesi. Quando Dennis avrebbe deciso di porre fine al rapporto, il cantate avrebbe reagito rifiutando la sua posizione e tempestandolo di telefonate, messaggi e incursioni fuori dalla sua abitazione. Il 22enne, inoltre, avrebbe confermato quanto già emerso, ovvero che Ricky Martin avrebbe fatto uso frequente di sostanze stupefacenti e che queste avrebbero alterato il suo umore portandolo a perdere il controllo in più occasioni.

Il cantante ha negato ogni accusa

Il cantante, che attualmente rischia 50 anni di carcere, ha negato pubblicamente ogni accusa ridendole infondata. Intervenuto su Twitter ha fatto sapere che il provvedimento avviato nei suoi confronti “si basa si accuse totalmente false” e ha annunciato che affronterà il processo a suo carico “con la responsabilità e la dignità che mi caratterizza”. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 21 luglio. Il quotidiano locale El Vocero negli scorsi giorni ha raccontato che Martin sarebbe stato visto aggirarsi intorno all’abitazione della persona vittima di violenza in almeno 3 occasioni, per non aver accettato la fine del loro presunto rapporto. La polizia avrebbe cercato il cantante a casa sua, senza mai trovarlo.