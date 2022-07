Emessa un’ordinanza restrittiva nei confronti di Ricky Martin, cosa sarebbe successo Nei confronti di Ricky Martin è stata emessa un’ordinanza restrittiva da parte delle autorità di Puerto Rico. Secondo le prime ricostruzioni, la star sarebbe accusata di violenza domestica anche se per il momento non si conosce l’identità della persona che ha chiesto il provvedimento.

A cura di Elisabetta Murina

Le autorità di Puerto Rico hanno emesso un ordine restrittivo nei confronti di Ricky Martin. A riportarlo è l'Associated Press, secondo la quale il provvedimento sarebbe stato firmato nella giornata di venerdì 1 luglio e originato da accuse di violenza domestica. "Finora la polizia non è riuscito a trovarlo", ha detto Axel Valencia, portavoce della polizia.

Le presunte accuse di violenza domestica

Stando alle ricostruzioni dell'AP e del quotidiano locale El Vocero, le autorità di Puerto Rico hanno emanato un'ordinanza restrittiva nei confronti di Ricky Martin. Per il momento la persona che l'ha chiesta è rimasta anonima, anche se pare si tratti di accuse di violenza domestica.

Il quotidiano di Puerto Rico, che ha visto una parte dei documenti, sostiene che la star e l'altra parte coinvolta siano state legate per sette mesi e che si siano lasciate circa due mesi fa. Successivamente Martin sarebbe stato visto gironzolare intorno all'abitazione dell'altra persona in almeno tre occasioni. Al momento pare che il cantate abbia il divieto di contattare o chiamare la persona che lo ha presentato. Un'udienza sarebbe stata fissata per il 21 luglio.

Leggi anche Tutti i vincitori dei David di Donatello 2022: cosa è successo durante la premiazione

La replica dei legali di Ricky Martin

Alcuni legali della star, contattati da TMZ, hanno raccontato che le accuse nei confronti del suo cliente non corrispondono alla verità: "Sono completamente false e organizzate. Siamo molto fiduciosi che quando i fatti veri verranno fuori, il nostro il cliente Ricky Martin sarà vendicato".