Ricky Martin nega le accuse di violenza domestica: “Sono completamente false” Ricky Martin è intervenuto via Twitter per commentare l’ordinanza restrittiva emessa nei suoi confronti dalle autorità di Puerto Rico: “Si basa su accuse completamente false”. La star è stata accusata di violenza domestica da una persona per ora ancora anonima.

A cura di Elisabetta Murina

Ricky Martin ha ricevuto un ordine restrittivo da parte delle autorità di Puerto Rico. La star è stata accusata di violenza domestica e ha il divieto di contattare la persona che ha richiesto il provvedimento, per il momento rimasta anonima. "Le accuse nei miei confronti sono totalmente false", ha scritto il cantante sui social.

Le parole di Ricky Martin

La superstar del pop latino è intervenuta via Twitter per fare chiarezza sul provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti, spiegando che "si basa su accuse totalmente false" e che affronterà il processo "con la responsabilità e la dignità che mi caratterizza". Ha poi aggiunto: "Dal momento che c'è una questione legale in corso, non posso esprimere dichiarazioni particolari. Apprezzo i numerosi messaggi di solidarietà e li accolgo con tutto il cuore".

Anche alcuni legali della star, contattati dal sito americano TMZ, avevano smentito le accuse nei confronti del loro cliente: "Sono completamente false e organizzate. Siamo molto fiduciosi che quando i fatti veri verranno fuori, il nostro il cliente Ricky Martin sarà vendicato".

Il contenuto dell'ordinanza restrittiva

Stando alle ricostruzioni del quotidiano locale El Vocero, Ricky Martin e l'altra persona coinvolta (per il momento anonima) si sarebbero frequentate per sette mesi, per poi concludere il loro rapporto circa due mesi fa. Probabilmente non accettando la fine del legame, la star avrebbe iniziato ad aggirarsi intorno alla sua abitazione, dove sarebbe stato visto almeno in tre diverse occasioni. La polizia ha cercato il cantante nella sua ma senza trovarlo. Una prima udienza sarebbe stata fissata per il 21 luglio.