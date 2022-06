Chiara Ferragni a Sanremo 2023, la sorella Valentina: “Fiera di te, sarò sempre al tuo fianco” Chiara Ferragni sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023, che affiancherà Amadeus nella prima e nell’ultima serata. La sorella Valentina, in una storia pubblicata su Instagram, ha voluto farle sentire tutto il suo affetto e il suo orgoglio: “Fiera di te, di tutto quello che eri, di tutto quello che sei diventata”.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023. L'annuncio è stato fatto da Amadeus durante l'edizione serale del TG1, la prima condotta da Giorgia Cardinaletti. L'imprenditrice digitale sarà coinvolta in questo nuovo ruolo nelle due serate più importanti, la prima e l'ultima, rispettivamente in programma per il 7 febbraio e per l'11 febbraio. Immediata la reazione di Fedez, che con un video ironico postato sui social ha voluto mostrare come hanno vissuto in famiglia il momento dell'annuncio. Tante le reazioni anche da parte di influencer e personaggi del mondo dello spettacolo, tra i quali anche quella della sorella minore Valentina Ferragni.

Il messaggio di Valentina Ferragni

Qualche ora dopo l'annuncio, anche Valentina Ferragni ha voluto far sentire tutto il suo orgoglio e il suo affetto alla sorella maggiore per un traguardo così importante. Una nuova avventura nella carriera dell'imprenditrice digitale, che in questi anni ha calcato palcoscenici importanti, ma mai quello del Festival di Sanremo, nonostante il suo nome si vociferasse ormai da tempo.

In una storia pubblicata su Instagram, ripubblicando la foto che ritrae la sorella insieme ad Amadeus, la "piccola di casa" ha scritto: "Fiera di te, di tutto quello che eri, di tutto quello che sarai nel futuro". Un rapporto speciale quello tra Valentina e Chiara Ferragni, che sono cresciute insieme e sin da piccole hanno condiviso le stesse passioni, gioendo una dei traguardi dell'altra. "Io sarò sempre al tuo fianco per stupirmi ancora una volta in più di quanto grandiosa tu sia", ha concluso Valentina.

Leggi anche Perché Fedez e Chiara Ferragni sostengono Dargen D'amico nel televoto di Sanremo 2022

Chiara Ferragni co-conduttrice a Sanremo 2023

Amadeus ha stupito tutto il pubblico con l'annuncio fatto ieri sera, 20 giugno, durante l'edizione delle 20 del Tg1. Il conduttore e direttore artistico della kermesse, per il quarto anno consecutivo, ha reso ancora più speciale l'esordio di Giorgia Cardinaletti alla conduzione. "Da oggi comincia ufficialmente il gemellaggio Sanremo-Tg1. E allora sono in grado di dirvi chi sarà la co-conduttrice, la prima sera e l'ultima sera: apre e chiude il Festival di Sanremo, Chiara Ferragni", ha detto Amadeus lasciando tutti senza parole.

L'imprenditrice digitale aprirà e chiuderà con lui la prossima edizione del Festival. Una grande emozione per l'imprenditrice digitale, che ha poi condiviso sui social un foto con il conduttore ringraziandolo per questa opportunità.