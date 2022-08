Pamela Prati ricorda il nipote Alessio morto di cancro: “Non è facile reagire a questa tragedia” Il 16 giugno, Alessio è morto. Il nipote di Pamela Prati aveva solo 40 anni e lottava contro il cancro.

A cura di Daniela Seclì

Lo scorso 16 giugno, Pamela Prati ha dovuto fare i conti con il dolore di un terribile lutto. La showgirl, infatti, ha perso il nipote Alessio, aveva solo 40 anni e lottava contro un cancro. A lui ha dedicato la canzone Sale del Sud. In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Pamela Prati ha raccontato quanto sia arduo reagire dopo una perdita così devastante.

Il nipote di Pamela Prati ha perso la sua battaglia contro il cancro

La morte di Alessio ha steso un'ombra scura sulle giornate di Pamela Prati, che sta cercando il modo di metabolizzare questo dolore e conviverci. “Non è facile reagire a una tale tragedia, ma devo riuscire a farlo per mia sorella. È un modo per dividere il suo dolore con me, lei non può sopportarlo tutto da sola”: ha dichiarato la showgirl, che fin dalle prime ore della tragedia, si è sempre preoccupata di stare vicino alla sorella, che aveva perso il suo amato figlio.

Pamela Prati già provata dalla morte della madre e della sorella Francesca

Il dolore per la morte prematura di Alessio, si aggiunge a quello mai lenito per la scomparsa della madre e della sorella Francesca. Un vuoto che ancora non riesce ad accettare: "A parlare di loro mi si spezza ancora la voce. Il vuoto che ho nel cuore è lacerante, ma cerco di trovare la forza per andare avanti. Certe perdite non si superano, ma con il tempo si impara a conviverci. Si va avanti per dare il proprio amore a chi è rimasto".

La presunta partecipazione al Grande Fratello Vip

Intanto, da settimane ormai si rincorrono le voci di una sua partecipazione al Grande Fratello Vip. A quanto pare, la trattativa non si sarebbe ancora conclusa. La showgirl, infatti, ha preferito non sbilanciarsi, dunque non ha confermato, né smentito la sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini: “Non posso dire nulla…Per il momento io sono concentrata sulla musica: oltre alla promozione di Sale del Sud, sto lavorando a nuovi pezzi insieme a Daniele Piovani". E, infine, riguardo all'amore ha dichiarato: “Sono pronta ad innamorarmi, però ne deve valere la pena. La solitudine per me non è una condanna ma un valore aggiunto. Anche perché l’amore non è eterno”.