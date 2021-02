Un'altra conferenza negazionista in Parlamento. Dopo il convegno dell'estate scorsa in Senato, in cui Matteo Salvini rifiutava di indossare la mascherina e Vittorio Sgarbi sosteneva che il coronavirus non ci fosse più, mercoledì prossimo nella sala conferenze di Montecitorio un nuovo appuntamento vedrà la partecipazione di diversi nomi che si sono resi noti per dichiarazioni o iniziative che hanno contestato la gravità dell'emergenza. "La dottoressa Solange Hutter, la nota Preside che si è dimessa dal pubblico impiego come segno estremo di non accondiscendenza alle iniziative del Governo in ambito scolastico, presenterà “Scuola per la Costituzione”, un progetto di riforma del sistema scolastico ed universitario, in armonia con la nostra Costituzione e in particolare con l’articolo 3 che menziona nel testo il “pieno sviluppo della persona umana", spiega una nota.

Solange Hutter, l'ex preside di Amalfi e protagonista dell'iniziativa menzionata, lo scorso luglio aveva annunciato che avrebbe intrapreso uno sciopero della fame come protesta contro una bozza di riforma scolastica che stabiliva di abbassare il voto in condotta a chi non rispettava le norme anti-contagio. Spiegando le ragioni della sua decisione, aveva definito il distanziamento sociale "disumano" affermando che un "essere umano muore emotivamente senza contatto". E sulla mascherina aveva detto: "Reca un danno sia organico, con l'assunzione di anidride carbonica, sia psicologico come strumento di perdita di identità".

Questa conferenza è un'iniziativa della deputata Sara Cunial, nota per le sue teorie no vax. "Le migliaia di reazioni avverse anche gravi già registrate nel mondo confermano che il vaccino è pericoloso, ma soprattutto totalmente inutile, come riportato anche nel sito dell'Aifa. Cari cittadini, se sarete vaccinati e danneggiati lo Stato vi lascerà completamente soli", aveva detto in Aula nel V-Day, giorno in cui era partita la campagna vaccinale europea.

Ad accompagnare l'ex preside ci saranno anche due rappresentati delle associazioni Mille Avvocati per la Costituzione e Mille Medici per la Costituzione. La portavoce della prima, Giorgia Tripoli, qualche settimana fa si era opposta alla richiesta della presidente Cassa Forense di somministrare in via prioritaria agli avvocati il vaccino anti-coronavirus. E, in una lettera aperta pubblicata sulla stampa lo scorso 18 gennaio, l'associazione scriveva: "I vaccini in commercio sono ancora sperimentali, non sono stati approvati dagli organi competenti, non se ne conoscono effetti collaterali, reazioni allergiche, controindicazioni, interazioni con altri farmaci o vaccini. Non se ne conosce l’efficacia, soprattutto nei confronti delle numerose varianti del virus. Non se ne conosce la durata dell’eventuale copertura. Tecnicamente non sono nemmeno “vaccini”, bensì terapie geniche che operano attraverso l’inserimento nel corpo umano di un codice RNA messaggero con il compito di ricompilare il patrimonio genetico di chi lo riceve".

Infine, per quanto riguarda Mille medici per la Costituzione, nella pagina Facebook si legge: "Chi, dopo tutte le evidenze acquisite, sostiene ancora che ci sia stato un virus letale, non ha motivo di entrare in questo gruppo. Ogni commento inappropriato su questo concetto fondamentale potrebbe comportarne l'espulsione".