"Le migliaia di reazioni avverse anche gravi già registrate nel mondo confermano che il vaccino è pericoloso, ma soprattutto totalmente inutile, come riportato anche nel sito dell'Aifa. Cari cittadini, se sarete vaccinati e danneggiati lo Stato vi lascerà completamente soli": queste parole sono state pronunciate da Sara Cunial, deputata del Gruppo Misto eletta alla Camera alle elezioni politiche del 2018 tra i banchi del Movimento Cinque Stelle, proprio nel giorno del V-Day. Data in cui in Europa sono stati somministrati i primi vaccini contro il coronavirus, il primo passo verso la fine dell'emergenza con cui siamo costretti a convivere da quasi un anno.

"Ma tranquilli italiani, vi nutriranno a suon di Ogm vecchi e nuovi nelle vostre ciotole e nel vostro sangue", aggiunge ancora la parlamentare. Va precisato, tuttavia, che a differenza di quanto dichiarato da Cunial, l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) non ha parlato di migliaia di reazione avverse e di vaccino pericoloso. Quanto si legge tra le domande frequenti legate al vaccino contro il Sars-Cov-2 prodotto da Pfizer-BionTech, piuttosto, sottolinea il fatto che le reazioni avverse che si possono riscontrare comunemente sono di lieve entità e si risolvono in pochi giorni dalla vaccinazione.

Cosa ha detto davvero l'Aifa sulle reazioni avverse

Ecco che cosa si afferma nel sito:

Le reazioni avverse osservate più frequentemente (più di 1 persona su 10) nello studio sul vaccino COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) sono stati in genere di entità lieve o moderata e si sono risolte entro pochi giorni dalla vaccinazione. Tra queste figuravano dolore e gonfiore nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e alle articolazioni, brividi e febbre. Arrossamento nel sito di iniezione e nausea si sono verificati in meno di 1 persona su 10. Prurito nel sito di iniezione, dolore agli arti, ingrossamento dei linfonodi, difficoltà ad addormentarsi e sensazione di malessere sono stati effetti non comuni, che hanno interessato meno di 1 persona su 100. Debolezza nei muscoli di un lato del viso (paralisi facciale periferica acuta) si è verificata raramente, in meno di 1 persona su 1000.

Le proposte di legge contro vaccino e ordine dei medici

La deputata del Misto oggi invece ha presentato due proposte di legge, una per l'obiezione di coscienza sui vaccini e una per l'abolizione dell'ordine dei medici. "Sono due proposte di legge che minano alle fondamenta un paradigma scientifico dogmatico, riduzionista e anacronistico, nel quale gli interessi di lobby, case farmaceutiche e centri di potere vengono prima della salute e della dignità delle persone", ha commentato Cunial.

E ha aggiunto: "Gli ordini dei medici sono diventati da anni “organo ausiliario e sussidiario dello Stato”: non più un’istituzione che fa gli interessi di medici e pazienti e che garantisce una medicina libera e onesta bensì un ministero dipendente dal governo e dalle lobby farmaceutiche. Senza alcuna autonomia, solo sudditanza".