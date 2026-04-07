Governo Meloni, oggi l’informativa di Crosetto sul caso Sigonella, giovedì la premier sul caro energia: news in diretta

Il ministro della Difesa Guido Crosetto effettuerà un'informativa alla Camera oggi, alle ore 16. Il tema: le basi statunitensi che si trovano sul territorio italiano e come vengono utilizzate; in particolare, il caso Sigonella. Tra pochi giorni, giovedì, sarà invece Giorgia Meloni a parlare a Camera e Senato: la sua informativa si concentrerà sull'azione di governo, e in particolare sulla gestione della crisi energetica. Più improbabile che ci siano riferimenti alla crisi interna del governo, tra dimissioni, voci di rimpasto ed elezioni anticipate, e il caso Conte-Piantedosi ancora in attesa di chiarimenti.