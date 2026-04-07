Governo Meloni, oggi l’informativa di Crosetto sul caso Sigonella, giovedì la premier sul caro energia: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo lo scoppio della crisi energetica legata alla guerra in Iran e il caso Conte-Piantedosi. Oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto interverrà alla Camera, alle ore 16, per un'informativa sull'utilizzo delle basi statunitensi in territorio italiano e sul caso Sigonella. Anche più atteso l'appuntamento di giovedì, quando in Parlamento ci sarà l'informativa di Giorgia Meloni sull'azione di governo. Il discorso si concentrerà probabilmente sulle misure da mettere in campo contro il caro energia. Resta sospeso il caso Conte-Piantedosi, con il ministro pronto a tornare alla vita pubblica nei prossimi giorni, quando molti chiarimenti ancora non sono arrivati.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo lo scoppio della crisi energetica di bollette e carburante
Il ministro della Difesa Guido Crosetto effettuerà un'informativa alla Camera oggi, alle ore 16. Il tema: le basi statunitensi che si trovano sul territorio italiano e come vengono utilizzate; in particolare, il caso Sigonella. Tra pochi giorni, giovedì, sarà invece Giorgia Meloni a parlare a Camera e Senato: la sua informativa si concentrerà sull'azione di governo, e in particolare sulla gestione della crisi energetica. Più improbabile che ci siano riferimenti alla crisi interna del governo, tra dimissioni, voci di rimpasto ed elezioni anticipate, e il caso Conte-Piantedosi ancora in attesa di chiarimenti.