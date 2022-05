Il tesoriere del Movimento 5 Stelle ha condiviso un murales con Draghi al guinzaglio di Biden Il tesoriere e deputato del Movimento 5 Stelle, Claudio Cominardi, ha condiviso su Instagram la foto di un murales che ritrae Draghi al guinzaglio di Joe Biden. Conte minimizza, Di Maio prende le distanze.

A cura di Tommaso Coluzzi

Draghi al guinzaglio di Biden, con il presidente del Consiglio in versione lupa di Roma mentre Romolo e Remo bevono "liquid gas". Il presidente americano tiene il guinzaglio mentre nell'altra mano ha una borsa con disegnato sopra il Colosseo. La fotografia del murales, evidentemente critico sul rapporto tra Italia e Stati Uniti, è stato condiviso sul profilo Instagram di Claudio Cominardi, tesoriere del Movimento 5 Stelle, deputato ed ex sottosegretario del governo Conte uno. È scoppiata immediatamente la polemica, mentre nello stesso partito le reazioni sono state diverse.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto di commentare l'accaduto, Giuseppe Conte ha immediatamente minimizzato: "Non mi fate parlare di una foto postata… mi hanno detto che si tratta di graffiti, non gli diamo importanza". Completamente diversa la reazione del ministro degli Esteri Di Maio: "Quell'immagine è inaccettabile e prendo totalmente le distanze – ha detto immediatamente – Noi come forza politica sosteniamo questo governo e il presidente del Consiglio. Quello non è diritto di critica, ma una cosa da cui prendere le distanze e spero tutto il Movimento lo faccia prima possibile".

Fuori dal Movimento piovono le critiche, soprattutto da Italia Viva: "Lo detestano e lo offendono, perché è autorevole e capace. Il contrario del suo predecessore – ha twittato il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato – L'autore è l'onorevole Cominardi, un grillino a caso, è il tesoriere, incarico fiduciario scelto da Conte, uno che la pensa come lui". In questi giorni i rapporti tra i due partiti sono tornati tesissimi – anche se non è che siano mai migliorati dalla crisi di governo che ha portato alla fine del Conte due – per via del lancio della raccolta firme di Italia Viva per abolire il reddito di cittadinanza.