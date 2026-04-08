Sondaggi politici: FdI perde due punti mentre cresce il campo largo e aumenta la partecipazione

Secondo il sondaggio Only Numbers per Porta a Porta, Fratelli d’Italia resta primo partito ma perde circa due punti, mentre cresce il Movimento 5 Stelle e il centrodestra nel complesso arretra. Si riduce così il divario con il “campo largo”, che ora arriva quasi in parità, in un contesto segnato da tensioni politiche e dall’impatto dei costi energetici legati alle tensioni in Medio Oriente.

Le intenzioni di voto continuano a muoversi senza scosse evidenti, ma all'interno di un contesto politico che, rispetto ad appena poche settimane fa, è cambiato profondamente. Il riferimento è alla fase successiva al referendum sulla giustizia, che ha inciso sul clima politico generale, mettendo sotto pressione la maggioranza e riattivando, almeno in parte, la competizione tra le coalizioni. È proprio dentro questo passaggio, infatti, che vanno letti i dati dell'ultima rilevazione Only Numbers per Porta a Porta, confrontata con quella del 4 marzo scorso.

Fratelli d'Italia resta primo partito ma perde due punti

Il dato più evidente riguarda Fratelli d'Italia, che si conferma primo partito ma che registra un calo: scende infatti ora al 27,3%, perdendo così circa due punti rispetto alla rilevazione precedente. Non cambia la posizione, ma cambia il margine, e quindi il peso relativo all'interno della coalizione. Alle spalle, il Partito Democratico si attesta al 22,3%, in leggera flessione dello 0,7%. Nel frattempo cresce invece il Movimento 5 Stelle, che sale ora all'11,7% (+1,2%).

Centrodestra in calo, variazioni contenute tra gli alleati

Nel centrodestra il calo non riguarda però solo il partito principale. Forza Italia si attesta all'8,8% (-0,2%), mentre la Lega scende all'8,3% (-0,2%). Si tratta di variazioni limitate, ma che, sommate al calo di Fratelli d'Italia, restituiscono l'immagine di una coalizione che perde parte del consenso accumulato. Un andamento che si inserisce in una fase molto complessa per la maggioranza, tra tensioni politiche e un contesto economico segnato anche dall'aumento dei costi energetici, a loro volta influenzati dalle tensioni in Medio Oriente.

Stabilità e piccoli movimenti tra le altre forze

Nel resto del quadro politico, Alleanza Verdi e Sinistra resta stabile al 6,5%, mentre tra le forze minori si registrano movimenti contenuti ma diffusi: Futuro Nazionale sale al 3,4% (+0,1%), Azione cresce e si piazza al 3,2% (+0,4%), mentre Italia Viva scende al 2,4% (-0,2%). In aumento anche +Europa, che raggiunge l'1,9% (+0,5%), e Noi Moderati allo 0,7% (+0,2%). Nel complesso, resta insomma un'area frammentata, che fatica a incidere in modo decisivo ma che contribuisce a rendere più fluido il sistema.

Coalizioni: il campo largo si avvicina

Guardando agli schieramenti, il centrodestra resta in testa con il 45,1%, ma perde, come detto, oltre due punti (-2,2%). Il centrosinistra si attesta invece al 30,7% (-0,2%), mentre il cosiddetto "campo largo", che include anche il Movimento 5 Stelle, sale piazzandosi al 44,8% (+0,8%). È proprio questo dato a risultare politicamente più significativo: la distanza tra le coalizioni si riduce infatti diventando ora davvero minima, riportando il confronto su un piano di equilibrio che non si vedeva da tempo.

Astenuti e indecisi

La quota di astenuti e indecisi resta invece ancora alta, al 44,7%, ma registra comunque con un calo dell'1,2%. Un dato che si collega all'aumento della partecipazione osservato nelle ultime settimane e che contribuisce a ridefinire per bene tutto il quadro. In una fase in cui le distanze tra le coalizioni si accorciano, infatti, anche piccoli spostamenti all'interno di questo bacino possono avere un impatto significativo. È proprio per questo che, più dei singoli numeri, è proprio la dinamica della partecipazione a rappresentare uno degli elementi chiave per leggere l'evoluzione politica delle prossime settimane.