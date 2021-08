Green pass in bar e ristoranti: oggi scatta l’obbligo, cosa cambia e chi controlla Da oggi 6 agosto verrà chiesto il green pass obbligatorio sedersi al tavolo all’interno di bar, pub, ristoranti e in generale di tutti i servizi di ristorazione. A controllare saranno i gestori, con l’app VerificaC19. In caso di trasgressione le multe sono salatissime sia per l’esercente che per il cliente: dai 400 ai 1000 euro.

A cura di Tommaso Coluzzi

Da oggi scattano le nuove misure previste dal governo: il green pass diventa obbligatorio per accedere a diverse attività, tra cui bar e ristoranti. Secondo quanto deciso dall'esecutivo poco più di due settimane fa, infatti, da oggi 6 agosto la certificazione verde diventa condizione necessaria per poter avere accesso ad una lunga lista di luoghi. Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, che sono compresi nell'elenco del governo, le nuove regole sono valide solo al chiuso e al tavolo. Per chi non le rispetta e non le fa rispettare sono previste multe e sanzioni salate, fino a conseguenze più ampie per gli esercenti.

Bar, ristoranti e pub: si accede solo con green pass

Da oggi in bar, ristoranti, pub e tutti gli altri servizi di ristorazione (esclusi quelli interni degli alberghi) si può accedere solo con il green pass. Ma attenzione: la regola è valida per i tavoli al chiuso, non per quelli all'aperto. Inoltre è possibile consumare al bancone del bar senza esibire il green pass. L'obbligatorietà è scattata oggi 6 agosto, ma l'ufficialità è arrivata già due settimane fa, in modo da dare il tempo agli esercenti di organizzarsi. Per ottenere il green pass ci sono tre strade: vaccinarsi contro il Covid, essere guariti dal virus dopo averlo contratto, aver effettuato un tampone con esito negativo nelle quarantotto ore precedenti. Modalità differenti anche per scaricarlo: dal sito alle app Immuni e Io, ma anche grazie a medici di base, pediatri e farmacisti.

Chi controlla e quali sono le multe per esercenti e clienti

Ad effettuare i controlli al momento dell'ingresso nei bar e ristoranti dovranno essere gli esercenti: "I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni", si legge nel decreto. Come faranno a controllare? Semplice: con l'app VerificaC19 per i dispositivi mobili. Basterà inquadrare il QR code del cliente, sia in formato cartaceo che digitale: la spunta verde vorrà dire che il green pass è valido, la croce rossa che non è valido. Oltre a questo gli esercenti vedranno anche nome, cognome e data di nascita e dovranno confrontarli con un documento d'identità fornito dal cliente, per verificare che corrispondano. Nel caso in cui qualcuno venga sorpreso senza green pass in un'attività in cui è obbligatorio, scatteranno immediatamente multe tra i 400 e i 1000 euro sia a carico del cliente che dell'esercente. In caso di violazioni reiterate dello stesso locale, poi, si rischia la chiusura da uno a dieci giorni.