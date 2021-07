Green pass obbligatorio, pronta l’app per gli esercenti: come effettuare controlli e cosa si rischia Il 6 agosto scatta l’obbligo di mostrare il green pass per accedere ad una lunga serie di attività. Per effettuare i controlli gli esercenti hanno a disposizione un’app già scaricabile sui loro dispositivi sviluppata dal ministero della Salute. Ecco come funziona l’app, cosa bisogna fare per verificare che il cliente abbia un green pass valido e cosa rischia chi permette l’ingresso a chi invece non ne ha diritto.

A cura di Tommaso Coluzzi

Dal 6 agosto il green pass sarà obbligatorio per una lunga serie di attività: dai bar e ristoranti al chiuso alle palestre, dai musei ai cinema. Ma come si fa a controllare che chi accede ne ha diritto? E soprattutto cosa si rischia se si fa entrare una persona che non ha la certificazione verde? Sono molti gli esercenti, e non solo, che in queste ore cercano di capire come prepararsi per l'entrata in vigore delle nuove regole. Sarà compito loro, dal 6 di agosto, permettere o negare l'ingresso in base al green pass. I controllori (o verificatori) potranno essere i gestori dei locali, dei ristoranti, delle palestre, dei musei, dei cinema e di tutti i servizi per cui sarà richiesto il green pass, ma anche forze dell'ordine e personale autorizzato delle Rsa, ad esempio.

Come si chiama e come funziona l'app per controllare il green pass

L'app da scaricare si chiama VerificaC19, è stata sviluppata dal ministero della Salute ed è già disponibile per tutti i dispositivi. Si può effettuare liberamente il download. Una volta installata l'app si procede premendo su avvia scansione e inquadrando il QR code del cliente che può mostrarlo indifferentemente in formato digitale o cartaceo. Se il green pass è valido compare la spunta verde, cognome e nome della persona e data di nascita. In questo caso bisogna anche effettuare un controllo chiedendo la carta d'identità, per confrontare che i dati corrispondano e si tratti della stessa persona. Nel caso in cui esca fuori la x in rosso, invece, il cliente non può accedere perché il codice non è valido.

Le multe e sanzioni per chi infrange le regole sul green pass: fino a 1000 euro per esercenti e clienti

Cosa succede a chi permette l'accesso ad un cliente che non ha il green pass? O a chi prende parte ad un'attività che non è permessa senza certificazione verde? In ogni caso le multe previste sono a carico sia dell'esercente sia del cliente. Le sanzioni vanno dai 400 ai 1000 euro per entrambi, ma nel caso degli esercenti il rischio è più alto: "Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni". La lista delle attività per cui servirà il green pass dal 6 agosto comprende:

