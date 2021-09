Green Pass, il governo vuole estendere l’obbligo a tutti i lavoratori: a che punto siamo Non solo i dipendenti pubblici quindi, come si era ipotizzato in un primo momento, o chi lavora in quei settori dove è già richiesta la Certificazione Covid: per scongiurare nuove chiusure il governo di Mario Draghi sarebbe orientato a introdurre il Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori. E nel prossimo Consiglio dei ministri si dovrebbe decidere da quando saranno in vigore le nuove regole e se procedere gradualmente o concentrare tutto in un unico provvedimento.

A cura di Annalisa Girardi

Estensione del Green Pass a tutti i lavoratori. È quello a cui sta pensando il governo di Mario Draghi in vista dell'autunno. Non solo i dipendenti pubblici quindi, come si era ipotizzato in un primo momento, o chi lavora in quei settori dove è già richiesta la Certificazione Covid: per scongiurare nuove chiusure l'esecutivo valuta di richiedere il Green Pass su tutti i luoghi di lavoro, anche se su questo fronte sono ancora in corso le discussioni tra le imprese e i sindacati.

Giovedì prossimo è previsto un Consiglio dei ministri in cui si esamineranno tutte le ipotesi sul tavolo: si potrebbe procedere da subito con un provvedimento che renda obbligatorio il Green Pass sia per i lavoratori del pubblico che del privato. Oppure, si procederà in modo graduale, estendendo la Certificazione Covid in un primo momento solo agli statali e passare solo in seguito ai privati, magari prima a tutti i settori (come bar, ristoranti, cinema, palestre, teatri, navi, treni) dove è già richiesta e poi a livello universale.

Del resto, la maggioranza sembra ormai convenire sulle necessità di introdurre misure di questo tipo per non ritrovarsi ad affrontare un nuovo aumento dei contagi in autunno. E se il leader della Lega si è più volte espresso in modo contrario, il numero due del Carroccio e ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha chiarito: "L’esigenza delle aziende è di avere la sicurezza per chi opera nei reparti. Credo, quindi, che si andrà verso un’estensione senza discriminare nessuno, possibilmente". E rispetto al suo partito ha sottolineato: "Stare al governo significa assumersi responsabilità, prendere decisioni: magari c’è qualcuno che non è contento, ma fa parte delle regole del gioco".

Il Consiglio dei ministri di giovedì, quindi dovrebbe rappresentare un passaggio importante nel contrasto al virus. Non è chiaro da quando entrerebbero in vigore le nuove regole, specialmente se si decidesse di procedere con un unico provvedimento per introdurre il Green Pass obbligatorio su tutti i luoghi di lavoro: l'idea, infatti, è quella di concedere comunque a tutti quelli che non lo avessero ancora fatto il tempo di vaccinarsi, in modo da non incorrere in sospensioni dall'impiego o sanzioni. Si potrebbe quindi aspettare ottobre, sempre nell'auspicio di raggiungere quota 80% di popolazione vaccinata entro la fine del mese.