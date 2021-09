Green pass, il ministro leghista Giorgetti conferma: “Si va verso estensione a tutti i lavoratori” Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, smentisce la linea del leader della Lega, Matteo Salvini, e annuncia la probabile estensione del green pass obbligatorio a tutti i lavoratori: “L’esigenza delle aziende è di avere la sicurezza per chi opera nei reparti. Credo, quindi, che si andrà verso un’estensione senza discriminare nessuno”.

A cura di Stefano Rizzuti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il green pass potrebbe presto essere esteso a tutti i lavoratori. Non è solo l’auspicio di alcuni componenti del governo, quelli spesso considerati più rigoristi. Ma è anche la posizione del leghista Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico che contraddice in parte ciò che da giorni dice il leader del suo partito, Matteo Salvini. All’Ansa Giorgetti annuncia ciò che potrebbe avvenire già in settimana, quando dovrebbe essere convocata prima la cabina di regia e poi il Consiglio dei ministri per varare un decreto che estenda il green pass: “Quella di estendere il green pass a tutti i lavoratori è un'ipotesi in discussione. L'esigenza delle aziende è di avere la sicurezza per chi opera nei reparti. Credo, quindi, che si andrà verso un'estensione senza discriminare nessuno”.

Dopo aver incontrato gli imprenditori umbri ad Assisi Giorgetti spiega perché potrebbe essere così importante estendere l’obbligo di certificazione verde a tutti i lavoratori: “Soltanto un contagiato, al netto delle conseguenze sanitarie, rischia di far chiudere tutta l'azienda. Dobbiamo dare un sistema di certezze sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro”. Il ministro dello Sviluppo economico prosegue parlando di ciò che il governo deve fare per andare incontro alle aziende, non solo in tema sanitario: “Le imprese chiedono sburocratizzazione, semplificazione e chiarificazione come ad esempio nelle forme di incentivo più utilizzate e penso ad esempio al bonus edilizia, dove la pubblica amministrazione ha fatto un po' di confusione. Da parte del Governo c’è un intenso lavoro per dare risposte concrete agli imprenditori e stiamo lavorando anche sul fronte della defiscalizzazione, con il ministro Brunetta che è molto impegnato su questo”.

Giorgetti rivendica la linea finora seguita dal governo: “Sul green pass abbiamo votato alla fine il decreto legge: siamo convinti che si debba fare tutto ciò che la prudenza ispira per il contenimento della pandemia, e chiediamo condivisione. Naturalmente ci saranno altri passi da fare, però ci vuole soprattutto il consenso dei cittadini, che siano tutti convinti e tutti in qualche modo motivati, senza creare divisioni che non servono a nulla”. Infine, sulla posizione della Lega conclude: “Stare al governo significa assumersi responsabilità, prendere decisioni: magari c’è qualcuno che non è contento, ma fa parte delle regole del gioco”.