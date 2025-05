video suggerito

Fs, firmato il rinnovo del contratto: aumenti di 230 euro in busta paga e una tantum di 1000 euro Dopo 18 mesi di trattative è arrivata l'intesa sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei ferrovieri per il triennio 2024-2026. L'intesa prevede aumenti di 230 euro sui minimi retributivi, divisi in tre tranche, e una tantum di mille euro erogata ad agosto 2025. Ecco come cambiano gli stipendi: tutte le novità.

A cura di Giulia Casula

Aumenti in arrivo per i ferrovieri. È stata siglata con Agens (l'Agenzia confederale dei trasporti e servizi) l'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per la Mobilità/Attività ferroviarie e con i vertici del gruppo Fs Italiane l'ipotesi di rinnovo del contratto aziendale di secondo livello del gruppo, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023. L'ipotesi prevede aumenti di 230 euro sui minimi retributivi e una tantum di mille euro.

La notizia dell'ipotesi di rinnovo è arrivata ieri dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal, dopo ormai 18 mesi di trattative che avevano portato le sigle a proclamare uno sciopero per la giornata di oggi, venerdì 23 maggio. Il nuovo contratto riguarderà oltre 90mila lavoratori – nclusi quelli impiegati nei servizi appaltati come ristorazione, pulizie, assistenza personale con ridotta mobilità e accompagnamento notturno – ed è relativo al triennio 2024-2026.

Che cosa prevede il nuovo contratto per i ferrovieri: la tabella degli aumenti

Per quanto riguarda l'aspetto economico, l'accordo di rinnovo prevede un aumento medio di 230 euro al mese (su livello C1), suddiviso in tre tranche tra giugno 2025 e 2026. Nello specifico l'importo sarà riconosciuto in questo modo:

120 euro lordi con le competenze del mese di giugno 2025;

con le competenze del mese di 60 euro lordi con le competenze del mese di novembre 2025;

con le competenze del mese di 50 euro lordi con le competenze del mese di giugno 2026.

Il bonus una tantum di 1000 euro per i ferrovieri

Inoltre, viene prevista una tantum di 1000 euro lordi per coprire il periodo di vacanza contrattuale relativa al periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 31 maggio 2025, che verrà erogata in unica soluzione ad agosto 2025. Il contratto contiene anche la rivalutazione di indennità fondamentali come turni, domenicali, trasferte e rimborsi pasto.

In particolare, per i lavoratori degli appalti ferroviari a partire dal 1° gennaio 2026 saranno introdotti buoni pasto dal valore di 7 euro. Nel Ccnl – fanno sapere i sindacati – ci sono anche importanti novità sulla sicurezza sul lavoro a partire dall'introduzione della figura del Rls di sito e dalla Stop Work Authority, che consente ai lavoratori di interrompere l'attività in caso di potenziale pericolo evitando sanzioni disciplinari. "Dopo 18 mesi di trattative sono stati raggiunti gli obiettivi fissati dalla piattaforma presentata in luglio 2023, con incrementi salariali adeguati, più tutele, più diritti e importanti modifiche normative, volte al miglioramento concreto delle condizioni di lavoro", sottolineano le sigle.

Con la firma del rinnovo del contratto aziendale "confermiamo il nostro impegno a favore delle persone, promuovendo il miglioramento della conciliazione vita-lavoro, con l'obiettivo di valorizzare le professionalità del gruppo", ha dichiarato l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs, Stefano Antonio Donnarumma.