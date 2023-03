Francesca Pascale: “Chi vuole diritti non può che votare Schlein, è la persona giusta. Salvini? Omofobo” L’endorsement di Francesca Pascale a Elly Schlein: “Oggi tutte le persone che pensano ai diritti civili non possono fare altro che votare Elly Schlein perché una alternativa non c’è”.

A cura di Annalisa Cangemi

"Vorrei dire che Paola Turci è mia moglie, ma non è mia moglie, sono unita a lei civilmente. Eppure, non mi sento diversa da una coppia eterosessuale". Francesca Pascale, l'attivista che in passato è stata compagna di Silvio Berlusconi e che adesso è sposata con la cantante Paola Turci, ieri ha partecipato a Milano alla manifestazione per i figli delle famiglie arcobaleno e per i diritti delle coppie gay, indetta da Arcigay Milano, Famiglie Arcobaleno e Sentinelli a Milano.

Intercettata dai cronisti ha detto: "Perché non può essere mia moglie, perché non piace a Salvini? Definisco Salvini omofobo, definisco omofobi i sovranisti – ha aggiunto -, i partiti che si mettono sotto a braccetto con Orban, razzisti e fuori di testa. Non voglio insultare nessuno. Hanno seccato con questo odio. Per questo ho fiducia nella figura di Giorgia Meloni. Non ho mai votato Fratelli d'Italia, ma voglio avere fiducia nella donna che è".

"Oggi tutte le persone che sono vicine, che pensano ai diritti civili non possono fare altro che votare Elly Schlein perché una alternativa non c'è", ha detto ancora in piazza Scala nel capoluogo lombardo.

"Di Elly Schlein penso tutto il bene possibile", ha aggiunto spiegando che le piace "come donna, combattente, mi piace la sua storia".

"Più che votare il segretario del Pd – ha aggiunto – io mi concentrerei su scegliere la persona giusta, che dice le cose giuste, al momento storico giusto, e in questo caso c'è solo Elly Schlein. Non riconoscersi nei valori di centrosinistra e votare a destra nelle mie condizioni è come se un capretto votasse per la Pasqua: non c'è alternativa e a questo la Meloni dovrebbe fare caso come donna, come madre e come cristiana, ma soprattutto come persona civile".

"Chi dice che Elly Schlein non è pronta? Lo dirà qualche uomo tipo Calenda che ha insultato due leader come la Meloni e la Schlein dicendogli: due titani. Bravo lui, è un genio, senza voti, senza leadership e senza talento", ha aggiunto.