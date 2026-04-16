Marta Fascina attacca Francesca Pascale, la risposta: “20mila euro al mese da deputata e non va mai in Aula”

Scambio di attacchi a distanza tra Marta Fascina e Francesca Pascale, due ex compagne di Silvio Berlusconi – Pascale dal 2012 all 2020, Fascina dal 2020 alla morte nel 2023. In un’intervista, Fascina ha detto che Pascale “non conta niente”. Quest’ultima ha replicato piccata: “Non sarò mai come lei che conta 20mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento”.

Un nuovo scontro a distanza tra due persone che, stando alle dichiarazioni pubbliche, non si sono mai particolarmente apprezzate. Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, che è stata al suo fianco dal 2020 fino alla morte avvenuta nel giugno 2023; e Francesca Pascale, ex compagna del Cavaliere dal 2012 al 2020. Il litigio è scattato da una dichiarazione di Fascina, che ha detto che Pascale "non conta niente". La replica è arrivata in fretta: "Non sarò mai come lei che conta 20mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento".

Marta Fascina è recentemente tornata ad apparire in pubblico, dopo un lungo periodo – seguito alla morte di Berlusconi – in cui si era sempre sottratta agli eventi. Alcuni cronisti le hanno chiesto un commento sulla situazione attuale di Forza Italia, segnato da un deciso intervento della famiglia Berlusconi. Marina e Pier Silvio hanno fatto sostituire nel giro di poche settimane il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri e quello alla Camera Paolo Barelli, e in generale sembrano aver deciso di imprimere una svolta alla forza politica fondata dal padre.

Fascina ha confermato la stima per Antonio Tajani, e ha sposato del tutto la linea berlusconiana: "È la direzione giusta. Serve un rinnovamento nel partito nel nome di Silvio, tutto quello che fanno Marina e Pier Silvio è giusto". Poi ha commentato l'indiscrezione che di recente, a un vertice del partito, si fosse parlato proprio di Francesca Pascale. Si tratta di una riunione a cui hanno partecipato i due fratelli Berlusconi, Tajani, ma anche Gianni Letta e l'amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino.

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Qui Fascina ha usato parole nette: "Quell'ipotesi è stata smentita, lei non conta niente". Era difficile che non suscitassero una replica, e infatti così è stato.

Parlando al Fatto quotidiano, Pascale si è inizialmente limitata a commentare: "Ha ragione Marta Fascina, io non conto niente: la mia è solo passione politica". Poi non si è trattenuta: "Però mi faccia dire una cosa: io non sarò mai come lei che conta 20mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento. Per me la politica è una cosa un po' diversa". E all'attacco ha aggiunto una frecciatina: "Io parlo sempre per mio conto personale e lo facevo anche quando stavo con Berlusconi e la stessa cosa fa la famiglia".

Non è la prima volta, come detto, che tra le due corrono tensioni. Un episodio che aveva già portato a dichiarazioni piuttosto dure era stato il "matrimonio simbolico" tra Fascina e Silvio Berlusconi, avvenuto nel 2022. In quell'occasione, Fascina non era presente. Tuttavia poco dopo aveva commentato l'evento alla trasmissione Belve. Aveva raccontato di aver mai voluto sposare Berlusconi, "anche perché poi magari mi sposava ed era finto e francamente piuttosto che finto, meglio niente". Un riferimento evidente, a cui era seguito un attacco ancora più diretto: "Berlusconi era lucido, certe sciocchezze con me non le ha mai fatte". In quell'occasione, Fascina non aveva replicato.