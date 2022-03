Berlusconi al suo matrimonio dice che Salvini è “l’unico vero leader in Italia”. E Meloni tace L’endorsement di Berlusconi a Salvini spiazza il centrodestra: “Questo è Salvini, l’unico leader vero che c’è in Italia. Gli voglio molto bene e lo ammiro perché è una persona sincera”.

A cura di Annalisa Cangemi

Non sono solo le celebrazioni delle nozze simboliche di Silvio Berlusconi e Marta Fascina ad aver catalizzato ieri l'attenzione della politica italiana. Sabato 19 marzo, al ricevimento a villa Gernetto organizzato per festeggiare l'unione tra il Cavaliere e la sua compagna – unione che formalmente non ha alcun valore giuridico o religioso e che è stata celebrata dalla fedelissima di Berlusconi Licia Ronzulli – è stato invitato anche il segretario della Lega Matteo Salvini.

L'invito sarebbe scattato a seguito di una telefonata del leader della Lega in settimana, un segnale dell'esistenza di un asse tra Lega e Forza Italia. Assente invece Giorgia Meloni. Berlusconi davanti a tutti gli invitati ha fatto una dichiarazione, registrata in un video postato da Vittorio Sgarbi, che ha spiazzato tutti: "Questo è Salvini, l'unico leader vero che c'è in Italia. Gli voglio molto bene e lo ammiro perché è una persona sincera". Un endorsement, nato probabilmente dall'appoggio che il Cav ha ricevuto da Salvini durante la partita del Quirinale, che ha fatto nascere in molti esponenti azzurri il convincimento che l'ex premier voglia fare dell'ex ministro dell'Interno il suo successore.

Salvini gli ha risposto così: "Lo ringrazio per l'amicizia, la stima e la fiducia, in un momento così difficile solo una squadra unita, compatta e preparata può aiutare gli Italiani a risollevarsi, puntando sulle libertà economiche e sociali, sul taglio delle tasse e sulla pace fiscale, su una giustizia giusta e su un lavoro sicuro e ben pagato per tanti", ha detto ieri ad Affaritaliani.it.

"Quella di Berlusconi a Salvini era una attestazione di amicizia, non c'era una logica di partito", ha minimizzato poi Antonio Tajani, coordinaore nazionale di Forza Italia, interpellato a Sky tg24 sulle parole affettuose che Berlusconi ha riservato a Salvini, spiegando che il segretario del Carroccio ha presenziato alle nozze in qualità di semplice "amico". Ma il ‘caso' è già scoppiato: Berlusconi ha voluto indicare il leader della coalizione per le politiche del 2023?

Giorgia Meloni per il momento si limita a tacere. E anche il capogruppo Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida non si scompone più di tanto: "La leadership la decidono gli elettori, le chiacchiere le lasciamo agli addetti ai lavori". Asciutto il commento di Ignazio La Russa: "Credo che le parole non servano a molto".