Le non nozze di Berlusconi e Marta Fascina: “Il figlio Piersilvio assente” Sabato 19 marzo si celebrerà l’unione tra il cavaliere, 85 anni, e Marta Fascina, 32. Cerimonia non ufficiale con circa 60 invitati, possibile assenza del figlio Piersilvio: “Non ama partecipare ad eventi affollati in tempi di Covid”.

A cura di Andrea Parrella

Si celebrerà nella giornata di sabato 19 marzo l'evento di quelle che sono state già definite le non nozze tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. L'evento suggella il rapporto tra il cavaliere, 85 anni, e la compagna, 32 anni. Una cerimonia che verrà celebrata a Villa Gernetto, la residenza di Lesmo di proprietà del gruppo Fininvest che è sede dell'Università della Libertà, nonché ritiro pre-partita per la squadra del Monza, di proprietà dello stesso gruppo.

Una cerimonia senza valore giuridico, che stando a quanto emerge avrebbe comunque alimentato malumori in famiglia, per eventuali ricadute sulla linea di successione. Inoltre, come specifica il Corriere, gli stessi consiglieri e persone vicine al cavaliere avrebbero fortemente sconsigliato a Berlusconi la celebrazione per ragioni di opportunità, vista la coincidenza del conflitto in Ucraina in corso.

Pochi invitati tra amici e parenti, possibile assenza di Piersilvio

Con la motivazione del Covid potrebbe assentarsi Piersilvio Berlusconi, che come riporta sempre il Corriere della Sera sarebbe restio a prendere parte ad eventi a cui sono presenti molte persone in questo periodo. L'assenza dell'amministratore delegato di Mediaset non è comunque accertata. Presenti, invece, saranno gli altri figli, così come gli amici più vicini, da Fedele Confalonieri ad Adriano Galliani, passando per Gianni Letta e Marcello Dell'Utri. Una sessantina di invitati circa che comprenderà una folta rappresentanza di Forza Italia, composta da Licia Ronzulli, Antonio Tajani, Anna Maria Bernini, Paolo Barelli e Valentino Valentini.

Licia Ronzulli celebra l'unione tra Berlusconi e Fascina

L'evento non dovrebbe prevedere una copertura mediatica ufficiale, ma non mancheranno foto dello scambio degli anelli e di qualche momento clou della festa da caricare sui rispettivi account social. Ad officiare l'unione, tipicamente all'americana, sarà proprio Licia Ronzulli, che accompagnerà lo scambio delle fedi che, quindi, saranno presenti nonostante la "non ufficialità" del legame. Al matrimonio vero e proprio i figli del Cavaliere si erano fortemente opposti, nonostante la 32enne desiderasse convolare a nozze e, inoltre, si era paventata l'ipotesi di posticipare anche l'evento ristretto, ma su questo non c'è stato nulla da fare. L'unione, benché non civile, ci sarà e per qualche altro dettaglio non resta che aspettare il lieto evento.