Marta Fascina in bianco per le “nozze” con Silvio Berlusconi, menu stellato per la coppia Celebrata la cerimonia simbolica tra Silvio Berlusconi e la parlamentare Marta Fascina. Presenti parenti, amici del cavaliere e artisti come Gigi D’Alessio, mentre era assente Piersivlio Berlusconi. Per la coppia menu stellato del ristornate bergamasco “Da Vittorio”.

A cura di Andrea Parrella

Si è celebrata a Villa Gernetto la cerimonia informale con cui Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno suggellato i tre anni di relazione. Le non nozze di cui si parla da molte settimane, smentite nella loro veste di ufficialità dallo stesso cavaliere. Una cerimonia informale, con pochi amici e parenti, presso la residenza di Lesmo di proprietà del gruppo Fininvest, che peraltro è sede dell'Università della Libertà e funge da ritiro pre-partita per la squadra del Monza, di proprietà dello stesso gruppo.

Non un evento in pompa magna, nessuna copertura della stampa, ma una cerimonia intima. Marta Fascina indossava un abito bianco in pizzo francese dello stilista Antonio Riva, con un lungo strascico, mentre Berlusconi vestiva un Armani blu. Come riportano le prime agenzie, dopo la cerimonia Berlusconi ha fatto un breve discorso e, dopo il brindisi di rito, tutti si sono riuniti a tavola.

Il menu stellato per le nozze simboliche

Per la cerimonia simbolica un menu raffinato, quello preparato dal ristorante "Da Vittorio", noto locale stellato nel bergamasco che ha curato il catering del banchetto nuziale. Mondeghili di vitello al limone serviti come antipasto. Per primo gnocchetti di ricotta e patate allo zafferanno e paccheri "alla Vittorio". Tagliata di manzo al vino rosso con patata fondente e crema di carote aromatizzata alla cannella come seconda portata e infine un trionfo di dolci. Il tutto accompagnato da una selezione di vini Aneri: Pinot bianco del 2020, Pinot nero del 2018. E ancora: Moscato passito Faber e la Cantalupa Monzio Compagnoni.

Tra gli invitati anche Gigi D'Alessio, Piersilvio assente

Tra gli ospiti gli amici storici di Berlusconi, da Confalonieri a Dell'Utri, Galliani, Letta. Inoltre molti rappresentanti del partito di Forza Italia, tra cui Tajani, Ghedini, Licia Ronzulli. Presenti anche Vittorio Sgarbi e Gigi D'Alessio, così come naturalmente la famiglia del cavaliere, fatta eccezione per Piersilvio Berlusconi, assente per evitare assembramenti a causa del covid, anche se alcune fonti di stampa parlano di una condizione di isolamento per un contatto con positivo.