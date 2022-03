Le prime foto di Silvio Berlusconi e Marta Fascina “sposi” con Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi Le prime immagini del “non matrimonio” di Silvio Berlusconi e Marta Fascina arrivano da Vittorio Sgarbi, tra gli invitati alla cerimonia che ferma in un video il momento della torta finale.

A cura di Ilaria Costabile

Le cerimonia informale per celebrare l'amore tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina ha avuto luogo nella residenza di Lesmo, nella giornata di sabato 19 marzo 2022, a presenziare all'evento cari amici della coppia, tra cui anche Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi. Proprio sul profilo del critico d'arte e parlamentare sono comparse le prime immagini del riservatissimo evento, in cui si vedono il cavaliere con la sua compagna intenti a scattare alcune foto dinanzi alla torta "nuziale".

Le prime immagini degli sposi

Marta Fascina in un sontuoso vestito bianco regge un bouquet tra le mani accanto al leader di Forza Italia che sorride abbracciando i suoi amici più cari, presenti per festeggiarlo in questo giorno speciale. Nel video si vedono gli invitati appropinquarsi per scattare le foto di rito che possano fermare nel tempo questo momento importante per la coppia che, pur non sposandosi formalmente, ha deciso di festeggiare questo giorno con una festa con tanto banchetto e scambio di fedi. Ad avvicinarsi alla torta, su tre piani con incise le iniziali degli "sposi", c'è anche Matteo Salvini, presentato con parole cariche di affetto e ammirazione da parte di Silvio Berlusconi che lo accoglie al suo fianco e lo abbraccia calorosamente. Nella foto, ovviamente, si vede anche Vittorio Sgarbi che ha pubblicato sul suo profilo Facebook il breve video.

"Piersilvio Berlusconi grande assente"

Circa una sessantina gli invitati presenti alle "non nozze", come sono state definite in questi giorni in cui sono circolati i primi dettagli sui festeggiamenti, dal pranzo stellato "Da Vittorio", allo scambio delle fedi. Secondo il Corriere della Sera, però grande assente è il figlio Piersilvio che, quindi, avrebbe preferito non prendere parte alla cerimonia per questioni relative al covid, secondo alcune fonti pare che l'imprenditore sia entrato in contatto con un positivo, secondo altre invece avrebbe in prima persona preferito evitare assembramenti, in un periodo di recrudescenza dei casi.