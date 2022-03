Berlusconi e Marta Fascina “sposi”, Gigi D’Alessio canta per loro durante la festa Tra gli inviati alle “non nozze” di Silvio Berlusconi e Marta Fascina c’era anche Gigi D’Alessio, che ha regalato agli sposi e a tutti i presenti un’esibizione sulle note di O surdato ‘nnammurato.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 19 marzo Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno celebrato la loro unione in quello che potrebbe definirsi un "non matrimonio". Una cerimonia senza valore giuridico che si è svolta a Villa Gernetto, residenza di Lesmo di proprietà del gruppo Fininvest, alla presenza di una sessantina di invitati, tra amici e parenti. Scambio delle fedi simbolico e una festa con tanto di menù stellato e taglio della torta per suggellare i tre anni di amore della coppia.

L'esibizione di Gigi D'Alessio durante i festeggiamenti

Tanti i volti del mondo della politica e dello spettacolo che hanno scelto di accompagnare il Leader di Forza Italia nel suo giorno speciale. Dai maggiori esponenti del suo partito, come Licia Ronzulli, Antonio Tajani, ai figli e alla famiglia della sposa. Tra gli invitati anche Gigi D'Alessio, che durante il pranzo ha conquistato il centro della sala e regalato alla coppia e a tutti i presenti un'esibizione sulle note di O surdato ‘nnammurato di Massimo Ranieri. Un momento romantico, immortalato da fotografi e cellulari dei più curiosi, che ha catturato l'attenzione degli invitati e degli sposi, reduci dallo scambio delle fedi e pronti ai festeggiamenti.

La festa e lo scambio delle fedi

Anche se la cerimonia non ha avuto alcun valore giuridico, Berlusconi e Marta Fascina non hanno voluto rinunciare allo scambio delle fedi, in un "rito" che è stato celebrato da Licia Ronzulli e a cui è seguita una festa nella splendida cornice di Villa Gernetto, residenza del gruppo Fininvest in Brianza. Pranzo alla presenza di pochi invitati, circa 60 tra amici e parenti, con menù raffinato preparato da un noto ristorante stellato.

Nessuna copertura mediatica ufficiale dell'evento, ma diversi video diffusi sui social dai presenti. In uno di questi, diffuso da Vittorio Sgarbi, si vede la sposa con un bouquet tra le mani accanto al Cavaliere, pronti al taglio della torta a tre piani con tanto di loro iniziali. Grande assente alla celebrazione il figlio Piersilvio, che non avrebbe partecipato perché restio a prendere parte a eventi con tante persone durante la pandemia. Al matrimonio vero e proprio, i figli del Cavaliere si erano fortemente opposti, nonostante la 32enne desiderasse convolare a nozze e si era anche fatta strada l'ipotesi di posticipare l'evento ristretto, ma su questo non c'è stato nulla da fare.