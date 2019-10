Le elezioni regionali in Umbria di domani, 27 ottobre, servono a eleggere il nuovo Presidente della Regione e a rinnovare l'Assemblea Legislativa, ma a livello nazionale rappresentano il primo test elettorale dopo la crisi di governo. Un appuntamento che doveva tenersi tra un anno, ma che è stato anticipato dopo lo scandalo che ha colpito l'ex governatrice Catiuscia Marini e la sua giunta.

Un appuntamento elettorale atteso non solo dagli Umbri: si tratta della prima volta in cui Movimento 5 Stelle e Partito Democratico si presentano insieme alle elezioni, sottoscrivendo un'alleanza civica e proponendo Vincenzo Bianconi come candidato. Il centrodestra si presenta unito e candida Donatella Tesei, attualmente senatrice in quota Lega. In tutto i candidati al ruolo di governatore della Regione sono otto.

Vediamo tutto quello che c'è da sapere sulla data delle elezioni regionali in Umbria e sul calendario di exit poll e risultati.

Elezioni regionali Umbria, la data e l'orario del voto

Il DPGR n.40 pubblicato sul sito del Viminale chiarifica tutte le informazioni sulla data e l'orario del voto in Umbria: i seggi saranno aperti durante la giornata di domani, domenica 27 ottobre, a partire dalle 7 fino alle 23.

Tutti coloro che entro le 23 si troveranno all'interno del seggio saranno autorizzati a votare, e dopo aver completato le operazioni di voto si procederà allo scrutinio delle schede.

Elezioni regionali Umbria, quando arriveranno gli exit poll

I primi exit poll in Umbria dovrebbero arrivare subito dopo la chiusura delle urne, insieme al dato dell'affluenza. Gli exit poll rappresentano un indicatore abbastanza – ma non totalmente – affidabile per capire chi potrebbe aver vinto le elezioni tra gli otto candidati in corsa.

Probabilmente arriverà più di un exit poll, e successivamente ci saranno le prime proiezioni, ovvero i risultati parziali dello spoglio delle schede in corso.

Regionali Umbria, quando si sapranno i risultati

I risultati delle Elezioni Regionali in Umbria, che decreteranno la vittoria di uno degli otto candidati che concorrono alla carica di Governatore e Presidente della Giunta Regionale, arriveranno in nottata.

Lo spoglio delle schede, infatti, avrà inizio appena verranno chiusi i seggi, quindi con le stesse tempistiche che caratterizzano le elezioni politiche o quelle europee – mentre nel caso delle elezioni comunali lo spoglio avviene di norma il giorno dopo.