Elezioni comunali a Genova 2025, chi sono i candidati: gli ultimi sondaggi e come si vota

A cura di Annalisa Cangemi

Domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per le elezioni comunali a Genova 2025. Nel caso si arrivi al secondo turno, qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% più uno), il ballottaggio è previsto per l'8 e 9 giugno, in concomitanza con i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza.

I candidati alla poltrona di sindaco sono sette. I favoriti secondo i sondaggi sono Pietro Piciocchi, candidato sindaco del centrodestra, e Silvia Salis, sostenuta dal centrosinistra. In corsa anche Mattia Crucioli, Francesco Toscano, Antonella Marras, Raffaella Gualco, Cinzia Ronzitti. Per votare bisogna avere con sé un documento di identità valido e la tessera elettorale.

A Genova, trattandosi di un comune con più di 15mila abitanti, per votare si può tracciare un segno sul rettangolo con il nome del candidato sindaco; oppure si può indicare il simbolo di una delle liste; oppure si può tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco e contemporaneamente su una delle liste che lo sostengono (in questi ultimi due casi il voto viene attribuito sia al candidato sia alla lista collegata). È ammesso anche il voto disgiunto: si può quindi votare per un candidato sindaco e per una lista non collegata. Si possono anche esprimere fino a due preferenze per candidati consiglieri della stessa lista, purché questi siano di genere diverso.

Quando si vota alle elezioni comunali a Genova, gli orari

I seggi saranno aperti domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì a scuola 26 maggio, dalle 7 alle 15.

Chi sono i candidati sindaco alle amministrative a Genova

La sfida a Genova si gioca tra i candidati sindaco di centrosinistra e centrodestra, rispettivamente Silvia Salis e Pietro Piciocchi. Quest'ultimo, 48 anni, avvocato e docente di diritto pubblico alla Bocconi di Milano, svolge l'incarico di sindaco facente funzioni dopo che l'ex primo cittadino Marco Bucci è stato eletto a presidente della Regione. È supportato da sette le liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati – Orgoglio Genova, Udc, Nuovo Psi – Democrazia Cristiana e Vince Genova.

Silvia Salis, 39 anni, vicepresidente vicaria del CONI, è stata campionessa del lancio del martello, e ha gareggiato alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012. Corre con il sostegno di Pd, M5s, Alleanza Verdi Sinistra, Riformiamo Genova con Silvia Salis (che al suo interno ha membri di Azione, +Europa, Italia Viva e DemoS) e della sua lista civica Silvia Salis Sindaca (con rappresentanti di Volt Italia e di Linea Condivisa).

Oltre a Salis e Piciocchi, si presenteranno alle urne il prossimo 25 e 26 maggio Mattia Crucioli, ex senatore pentastellato e consigliere uscente di Uniti per la Costituzione; Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana e popolare; Antonella Marras, che corre per Sinistra Alternativa; Raffaella Gualco accompagnata dalla lista Genova Unita; Cinzia Ronzitti, candidata sindaca del Partito comunista dei lavoratori.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi

Secondo gli ultimi sondaggi relativi alle elezioni amministrative a Genova, in base alle ultime rilevazioni di Noto sondaggi per Porta a Porta, il campo largo sarebbe in vantaggio sul centrodestra, 50% contro il 47%. Secondo Youtrend, sembra profilarsi un testa a testa: dopo lo scatto iniziale di Silvia Salis, favorita con 7 punti percentuali in più rispetto all'avversario, gli ultimi sondaggi mostrano una netta rimonta di Pietro Piciocchi. In base all'elaborazione dell'istituto diretto da Lorenzo Pregliasco, i due principali aspiranti alla poltrona di sindaco potrebbero trascinare la sfida al ballottaggio: Silvia Salis risulterebbe ancora avanti con il 49,3% dei consensi, inseguita da Pietro Piciocchi, che viene dato al 45,1% degli elettori. Un vantaggio che non permetterebbe all'ex atleta olimpica di festeggiare la vittoria lunedì 26 maggio.

Come si vota alle elezioni comunali a Genova 2025: il fac simile

Non è ancora disponibile il fac simile della scheda per l’elezione a sindaco di Genova. Trattandosi di un comune con più di 15mila abitanti, per votare per le elezioni comunali 2025 è possibile scegliere diverse modalità: è consentito tracciare un segno sul rettangolo con il nome del candidato sindaco (in questo caso il voto viene dato esclusivamente al candidato sindaco indicato); oppure si può tracciare un segno sul contrassegno di una delle liste di consiglieri comunali; oppure si può tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco e anche su una delle liste che lo sostengono (in questi due casi il voto va sia al candidato sia alla lista collegata).

È consentito esprimere fino a due preferenze per candidati consiglieri presenti nella lista lista, ma questi devono essere di generi diversi (una donna e un uomo). Si può esprimere anche il voto disgiunto, per cui si può scegliere un candidato sindaco e una lista non collegata. In questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sia alla lista non collegata. Viene eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta (almeno il 50% più uno); se nessun candidato raggiunge questa soglia si andrà al ballottaggio tra i candidati più votati i prossimi 8 e 9 giugno.