Elezioni Genova 2025, Silvia Salis è la candidata del centrosinistra alle comunali: accordo Pd-M5s

Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Luca Pons

Silvia Salis, dirigente sportiva 39enne e vicepresidente del Coni, è la candidata del centrosinistra per la sfida delle comunali a Genova. L'accordo sul suo nome è stato annunciato oggi dal Movimento 5 stelle del capoluogo ligure, che ha detto di aver dato "il via libera" alla candidatura di Salis "per la coalizione progressista", dopo un "lungo confronto".

I partiti dell'opposizione, così, trovano la loro candidata quando alle elezioni mancano alcuni mesi. Non c'è una data ufficiale per l'election day, ma si dovrebbe votare tra aprile e giugno. Il centrodestra, invece, ha già scelto di puntare su Pietro Piciocchi, avvocato considerato vicino alla Lega e per anni vice di Marco Bucci, che al momento opera da sindaco reggente.

"Il Movimento si è detto pronto a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell'esperienza e competenza dell'ex parlamentare europea M5S, Tiziana Beghin", ha scritto il M5s cittadino, citando quella che era stata la proposta di candidata pentastellata. Il via libera sul nome di Salis era arrivato anche da parte del Pd nelle ultime ore. Salis (che non ha alcun grado di parentela con l'europarlamentare Ilaria Salis) ha detto di voler guidare una "coalizione progressista, di centrosinistra, ampia e civica".

Della coalizione faranno parte non solo il Pd e il Movimento 5 stelle, ma anche Italia viva, Alleanza Verdi-Sinistra e l'associazione politica Linea condivisa, che ha deciso di rinunciare a presentare una propria candidatura. Nel suo primo commento ufficiale, la candidata ha dichiarato: "Raccolgo con orgoglio e forte senso di responsabilità la richiesta alla candidatura a sindaca di Genova".

"Ringrazio della fiducia sincera che ho raccolto, nella convinzione di poter avere il privilegio di guidare una squadra plurale e forte, mossa dallo stesso comune di spirito di cambiamento", ha detto Salis. E ancora: "Il mio impegno inizierà da subito, quartiere per quartiere, per incontrare le genovesi e i genovesi, tornando a mettere al centro esigenze da tempo inascoltate e opportunità da troppo tempo negate".

Silvia Salis, 39 anni, è una candidata civica con una laurea in Scienze politiche e un passato da campionessa di lancio del martello. Ha partecipato a due Olimpiadi (Tokyo 2008 e Londra 2012) e vinto dieci titoli italiani. Dopo il ritiro nel 2016 è passata al ruolo di dirigente sportiva. Nel 2021 è stata eletta vicepresidente vicaria del Coni. Il Pd l'ha presentata come "prima donna ai vertici dell’organismo sportivo nazionale", che "ha orientato il suo impegno ponendo al centro l’uguaglianza di genere e il contrasto alle disparità territoriali".

Nel 2023 Marco Bucci, all'epoca sindaco di Genova e oggi presidente della Liguria, l'ha nominata "ambasciatrice di Genova nel mondo". Negli scorsi giorni proprio Bucci aveva commentato la possibilità che Salis fosse candidata a sindaca: "Abbiamo lavorato molto assieme, abbiamo fatto un sacco di cose assieme e penso che abbiamo anche un sacco di fotografie assieme. Quindi le useranno in campagna elettorale".