Elezioni comunali 2025, i risultati in diretta: affluenza si ferma al 43,85%, exit poll e proiezioni dopo le 15

Le elezioni comunali 2025 in diretta con i risultati definitivi dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15: si vota in 126 comuni, tra cui Genova, Matera, Ravenna e Taranto. Nella prima giornata di consultazioni, l'affluenza si è fermata al 43,85%: oggi il dato definitivo dopo le ore 15, con i primi exit poll e proiezioni. Per le elezioni comunali si può votare per un candidato sindaco e una lista, esprimendo fino a due preferenze, purché di genere diverso. Nei Comuni sopra i 15mila abitanti è possibile il voto disgiunto, negli altri no.

Elezioni comunali 2025, i risultati e le ultime notizie:

18 minuti fa 08:30 Dove si vota in Campania: Giugliano, Capaccio e Nola tra i comuni alle urne In Campania si vota in 15 Comuni. Ecco l'elenco di tutti i Comuni coinvolti: San Domenico, Rotondi e Senerchia in provincia di Avellino,

Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento,

Lusciano e Pignatato Maggiore in provincia di Caserta,

Casavatore, Giugliano, Marigliano, Nola e Volla nella città metropolitana di Napoli

Capaccio Paestum, Castelnuovo di Conza, Ispani e Sant'Angelo a Fasanella in provincia di Salerno. A cura di Giulia Casula 48 minuti fa 08:00 L'elenco dei comuni al voto in Lombardia Il Lombardia si vota in 18 Comuni, di cui quattro con più di 15mila abitanti, ovvero Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Desio e Saronno. Ecco l'elenco di tutti gli altri: Calcinate, Canonica d'Adda e Castione della Presolana (Bergamo),

San Felice del Benaco (Brescia),

Asso, Binago e Cirimido (Como),

San Daniele Po (Cremona),

Santo Stefano Lodigiano (Lodi),

Opera e Robecchetto con Induno (Milano),

Calvignano (Pavia),

Arcisate e Castellanza (Varese). A cura di Giulia Casula 1 ora fa 07:30 Dove si vota alle comunali 2025: l'elenco dei comuni al voto Sono 126 i Comuni al voto alle amministrative. 117 sono Comuni di Regioni a statuto ordinario (tra cui 4 capoluoghi di provincia), mentre gli altri nove sono Comuni commissariati della Sicilia (Palagonia, Castiglione di Sicilia, Montemaggiore Belsito, Prizzi, Favignana, Solarino, Realmonte, Raddusa e Ramacca). Ecco tutti i Comuni al voto: Abruzzo : Bisegna, Bussi sul Tirino, Carsoli, Castilenti, Ortona, Sulmona

: Bisegna, Bussi sul Tirino, Carsoli, Castilenti, Ortona, Sulmona Basilicata : Matera, Atella, Bernalda, Irsina, Lavello, Montalbano Jonico, Senise, Tolve

: Matera, Atella, Bernalda, Irsina, Lavello, Montalbano Jonico, Senise, Tolve Calabria : Cassano all'Ionio, Cetraro, Cropani, Isola di Capo Rizzuto, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Marina di Gioiosa Ionica, Melissa, Melito di Porto Salvo, Paola, Petronà, Rende, San Lorenzo, Scalea, Scilla, Spadola

: Cassano all'Ionio, Cetraro, Cropani, Isola di Capo Rizzuto, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Marina di Gioiosa Ionica, Melissa, Melito di Porto Salvo, Paola, Petronà, Rende, San Lorenzo, Scalea, Scilla, Spadola Campania : Capaccio Paestum, Casavatore, Castelnuovo di Conza, Chiusano di San Domenico, Giugliano in Campania, Ispani, Lusciano, Marigliano, Nola, Pignataro Maggiore, Rotondi, Senerchia, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Angelo a Fasanella, Volla

: Capaccio Paestum, Casavatore, Castelnuovo di Conza, Chiusano di San Domenico, Giugliano in Campania, Ispani, Lusciano, Marigliano, Nola, Pignataro Maggiore, Rotondi, Senerchia, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Angelo a Fasanella, Volla Emilia-Romagna : Ravenna, Bertinoro, Fontevivo, San Prospero, Varano de' Melegari

: Ravenna, Bertinoro, Fontevivo, San Prospero, Varano de' Melegari Lazio : Ceccano, Contigliano, Fiano Romano, Fonte Nuova, Itri, Pescorocchiano, Ponzano Romano, Sant'Angelo Romano, Subiaco

: Ceccano, Contigliano, Fiano Romano, Fonte Nuova, Itri, Pescorocchiano, Ponzano Romano, Sant'Angelo Romano, Subiaco Liguria : Genova, Orero, Rossiglione, Sassello, Vallecrosia

: Genova, Orero, Rossiglione, Sassello, Vallecrosia Lombardia : Arcisate, Asso, Binago, Calcinate, Calvignano, Canonica d'Adda, Castellanza, Castione Della Presolana, Cernusco Sul Naviglio, Cirimido, Desio, Opera, Robecchetto con Induno, Rozzano, San Daniele Po, San Felice Del Benaco, Saronno, Santo Stefano Lodigiano

: Arcisate, Asso, Binago, Calcinate, Calvignano, Canonica d'Adda, Castellanza, Castione Della Presolana, Cernusco Sul Naviglio, Cirimido, Desio, Opera, Robecchetto con Induno, Rozzano, San Daniele Po, San Felice Del Benaco, Saronno, Santo Stefano Lodigiano Marche : Osimo, Sant'Elpidio a Mare

: Osimo, Sant'Elpidio a Mare Molise : Guglionesi

: Guglionesi Piemonte : Cafasse, Cascinette d'Ivrea, Malvicino, Morozzo, Orta San Giulio, Ozegna, Saliceto, San Giacomo Vercellese, Sanfront

: Cafasse, Cascinette d'Ivrea, Malvicino, Morozzo, Orta San Giulio, Ozegna, Saliceto, San Giacomo Vercellese, Sanfront Puglia : Taranto, Carapelle, Castelluccio Dei Sauri, Corsano, Lesina, Massafra, Orta Nova, San Ferdinando Di Puglia, Taviano, Triggiano

: Taranto, Carapelle, Castelluccio Dei Sauri, Corsano, Lesina, Massafra, Orta Nova, San Ferdinando Di Puglia, Taviano, Triggiano Umbria : Amelia, Assisi, Monte Santa Maria Tiberina

: Amelia, Assisi, Monte Santa Maria Tiberina Veneto: Bevilacqua, Borso del Grappa, Castagnaro, Eraclea, Ospedaletto Euganeo, Porto Viro, San Nicolò di Comelico, Santa Maria di Sala, Sospirolo A cura di Giulia Casula 1 ora fa 07:12 Gli orari dei seggi alle elezioni amministrative oggi lunedì 26 maggio Oggi, lunedì 26 maggio, i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 15. Chi non è riuscito ad andare a votare ieri quindi, potrà approfittarne, ma avrà tempo solo fino al primo pomeriggio. Dopo le urne verranno chiuse e comincerà lo spoglio. A cura di Giulia Casula 1 ora fa 07:01 I risultati delle elezioni comunali 2025 in diretta: le ultime news Seconda e ultima giornata di consultazione per le elezioni comunali 2025. Seggi aperti dalle 7 alle 15 in 126 Comuni italiani, tra cui i quattro capoluoghi di provincia Matera (Basilicata), Ravenna (Emilia-Romagna), Taranto (Puglia) e Genova (Liguria). Su Fanpage.it, gli ultimi aggiornamenti su affluenza e risultati in diretta. L'affluenza registrata alle 23 di ieri sera è stata del 43,85%. A cura di Giulia Casula