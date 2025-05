video suggerito

Chi è Silvia Salis, la nuova sindaca di Genova dopo le elezioni comunali 2025 Silvia Salis, ex atleta e dirigente sportiva, è stata eletta sindaca di Genova al primo turno nelle elezioni comunali 2025, guidando una coalizione progressista. La sua candidatura segna il passaggio dalla carriera sportiva a quella politica, con un programma focalizzato su welfare, politiche giovanili, trasporti e servizi.

A cura di Francesca Moriero

Silvia Salis è stata eletta sindaca di Genova al primo turno delle elezioni comunali del 2025. Candidata di una coalizione ampia che ha riunito Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione e altre forze civiche, ha ottenuto la maggioranza assoluta delle preferenze secondo i dati ufficiali diffusi dopo lo scrutinio. Alla sua prima esperienza in politica attiva, Salis ha condotto una campagna centrata su temi sociali, servizi pubblici e partecipazione dei cittadini, presentandosi come alternativa all'amministrazione uscente di centrodestra. Il suo slogan, "È già domani", ha accompagnato una narrazione orientata al cambiamento e a una nuova visione per la città.

Chi è Silvia Salis: dal campo sportivo alle istituzioni

Nata a Genova nel 1985, Silvia Salis è laureata in Scienze politiche e ha alle spalle una lunga carriera sportiva. Specializzata nel lancio del martello, ha conquistato dieci titoli italiani e ha rappresentato l'Italia in due edizioni dei Giochi Olimpici. Dopo il ritiro dall’attività agonistica, ha proseguito il suo impegno nel mondo dello sport in ruoli dirigenziali: nel 2016 è entrata nel Consiglio federale della Federazione italiana di atletica leggera, nel 2017 è passata al consiglio nazionale del Coni, e nel 2021 è stata nominata vicepresidente vicaria da Giovanni Malagò. Sposata con il regista Fausto Brizzi, madre di un bambino, Salis si è avvicinata alla politica nei primi mesi del 2025, rispondendo a una sollecitazione delle forze progressiste locali. La sua candidatura a sindaca è stata confermata dopo che si è formato un ampio campo di alleanze: "La mia visione è quella di un'amministrazione vicina ai cittadini, capace di ascoltare e risolvere problemi concreti", aveva dichiarato in campagna elettorale e poi, anche in un'intervista a Fanpage.it. Il programma presentato prevedeva dieci priorità, tra cui il rafforzamento del welfare, l'efficienza dei trasporti, il sostegno al lavoro e nuove politiche giovanili. Su alcune grandi opere proposte dalla precedente amministrazione, come lo Skymetro, ha espresso contrarietà, proponendo una diversa idea di sviluppo urbano.