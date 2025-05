video suggerito

Chi è Alessandro Barattoni, il nuovo sindaco di Ravenna dopo le elezioni comunali 2025 Alessandro Barattoni, candidato del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Ravenna: ha vinto, con il 58%, le elezioni comunali 2025, sostenuto dal campo largo. Segretario del Pd locale, raccoglie il testimone di Michele De Pascale, eletto governatore dell’Emilia-Romagna. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Annalisa Cangemi

Il centrosinistra si aggiudica due città al primo turno delle elezioni comunali 2025, Genova e Ravenna: Silvia Salis e Alessandro Barattoni, eletti sindaci nella tornata elettorale del 25 e 26 maggio.

A Ravenna Barattoni dunque raccoglie il testimone di Michele De Pascale, eletto presidente della Regione Emilia-Romagna. Il suo merito è stato quello di saper tenere insieme il ‘campo larghissimo', sulla scia del lavoro di De Pascale, dal Movimento 5 Stelle a Italia Viva e Azione. Naturalmente l'ufficialità arriverà soltanto al termine dello spoglio, ma l'attuale 58% permette al centrosinistra già di festeggiare. Alessandro Barattoni ha dunque battuto il suo avversario di centrodestra, sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia, Nicola Grandi, che si attesta attorno al 24%. Il candidato di centrosinistra ha dimostrato che il campo largo può vincere: il neo sindaco di Ravenna era sostenuto infatti dalle liste di Pd, Avs, M5s, dalla lista civica Ama Ravenna, Progetto Ravenna, formato da Iv, Azione, +Europa e Socialisti e dalla lista del Partito Repubblicano.

E sono già arrivate le congratulazioni, a partire da quelle del presidente della Regione, e suo predecessore a Palazzo Merlato, Michele de Pascale, a cui Barattoni è molto vicino. "È stato un grande risultato frutto del lavoro di una squadra di tante persone", ha commentato con i cronisti il neo primo cittadino. "Non mi sono sentito solo neanche un minuto", ha aggiunto, e il programma "ambisce a governare Ravenna per i prossimi 10 anni, a trasformarla e cambiarla. E ci impegniamo fin da subito".

L'affluenza alle urne però è stata bassa, è un dato che non si può eludere: nella città dell'Emilia-Romagna si è fermata sotto il 50%. "Mi impegno da domani per cercare di recuperare una per una tutte le persone che hanno perso fiducia nella politica", ha detto il neo sindaco, mettendo in fila una prima serie dossier. A patire dall'alluvione: "È un ricordo ma abbiamo lavorato in questi mesi per parlarne, servono più prevenzione e opere straordinarie". C'è poi il tema fondamentale delle infrastrutture, con la necessità di convocare al più presto una riunione dei sindaci della Romagna sull'Alta velocità. Ma anche per il secondo bypass sul canale Candiano occorre "partire in fretta e velocemente".

"Dopo una bellissima campagna tra le persone, due straordinarie vittorie al primo turno a Genova e a Ravenna, con Silvia Salis e Alessandro Barattoni, cui vanno il nostro abbraccio e gli auguri di buon lavoro. Con il Pd che cresce di 8 punti rispetto alle ultime elezioni ed è primo partito. Vinciamo anche ad Assisi con Valter Stoppini e sono ottimi i risultati di Taranto, dove andremo al ballottaggio nettamente in vantaggio. Ormai è chiaro, il centrodestra esulta per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni. Il Partito Democratico conferma la sua crescita, dopo le regionali dello scorso anno e le europee. Essere testardamente unitari, è necessario ripeterlo oggi più che mai, non è una tesi o un dibattito politologico, ma un dato oggettivo: uniti si vince, congratulazioni a tutte le forze che hanno contribuito a queste belle vittorie!", ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein.

Chi è Alessandro Barattoni: la carriera

Barattoni, 42 anni, è segretario provinciale del Pd, vanta una lunga militanza tra i dem. Ex consigliere comunale, sposato con Sara e padre di un figlio, Pietro. È già stato consigliere comunale in città e dal 2017 guida il Pd locale. Ha una carriera professionale nel mondo della logistica ravennate, che è molto legata alle attività del porto.

Da segretario del Pd ravennate è riuscito a portare in dote al centrosinistra 17 Comuni su 18 della provincia. Per quanto riguarda la sua linea politica nel Pd, in cui è da tempo una figura molto conosciuta, è difficile incasellarlo come riformista o come filo-Schlein, perché dicono alcuni esponenti dem "non è mai stato un uomo di corrente". E questo forse ha fatto la differenza, nel tentativo, perfettamente riuscito, di tenere insieme i dem e il campo largo.

Alessandro Barattoni vince a Ravenna: i risultati del voto

Alle elezioni comunali a Ravenna, in base alla quarta proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 78%, è avanti con il 58,1% Alessandro Barattoni, candidato del campo largo, seguito da Nicola Grandi (sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e dalla lista civica ‘Viva Ravenna'), con il 25,2%. Staccati troviamo Alvaro Ancisi (sostenuto dalla Lega e dalla lista civica ‘Ambiente e animali') al 6,9%, e Veronica Verlicchi (lista civica ‘La Pigna') è al 3,9%.