L’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, rivolge un appello al Senato e a tutti gli eletti a Palazzo Madama chiedendo loro di non votare il decreto sicurezza bis, voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Mi appello a voi senatori della nostra amata Repubblica perché votiate contro la trasformazione in legge del decreto sicurezza bis. Si inaspriscono le sanzioni e si applicano pene aggiuntive per i viaggi della disperazione. Si usa il pugno di ferro e si introducono nuove fattispecie di reato per cortei e manifestazioni. Tutto ciò contrasta gravemente con la civiltà del nostro Paese e peggiora radicalmente il livello reale di sicurezza dei cittadini”, scrive la presidente nazionale Carla Nespolo.

Secondo l’Anpi questo provvedimento si contrappone “al disposto costituzionale, a consolidate normative internazionali, persino all'obbligo giuridico del soccorso a chi è in pericolo. La grande posta in gioco è lo stato di diritto, la salvaguardia e il rispetto delle libertà delle persone, la spinta verso l'eguaglianza, in sostanza le più grandi conquiste della Resistenza da cui è nata la Repubblica democratica. C'è odore di stato di polizia. Siamo in presenza di un imbarbarimento del dibattito pubblico, del dilagare di serbatoi di odio e di rancore nella vita quotidiana, di un degrado allarmante della convivenza civile”.

Con questa legge “aumenteranno tensioni, divisioni, ansie, angosce, paure – prosegue Nespolo – ci stiamo separando da quella idea di piena democrazia voluta dai Costituenti e perseguita con passione nei tanti decenni in cui l'Italia è uscita dalla catastrofe della guerra ed è diventata un grande Paese aperto, solidale, moderno. Siamo giunti a un punto estremo di offesa alla convivenza fra cittadini e di scardinamento della nostra bella storia di civiltà democratica. Al di là delle procedure e dello stesso esito della votazione so che in tanti di voi, indipendentemente dalle appartenenze partitiche, c'è preoccupazione e forse imbarazzo e turbamento davanti a questo voto, che rimarrà nella storia politica di ciascuno; mi auguro che prevalga il vostro senso di responsabilità individuale, la vostra coscienza costituzionale: dal collasso della democrazia nascerebbe solo un'Italia peggiore, più isolata, più divisa, più povera, più meschina. E molto meno libera”.

Alla lettera dell’Anpi non poteva mancare la risposta del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che durante una diretta Facebook si è soffermato sulla notizia: “Ho visto che l’Anpi fa un appello ai senatori perché non votino il dl sicurezza bis perché c’è puzza di stato di polizia e nascerebbe un’Italia peggiore. Ma che c’azzecca l’Anpi? Oggi il caffè lo dedichiamo a Legambiente a Anpi. Io non mollo, mi denuncino, chi se ne frega”. Il riferimento a Legambiente è, invece, per la denuncia presentata nei suoi confronti per sequestro di persona in merito al caso della nave Gregoretti della Guardia costiera, ormeggiata ad Augusta per giorni prima che il Viminale desse il via libera per far sbarcare 116 migranti.