Il nuovo decreto Covid è entrato in vigore ieri e ci accompagnerà fino al 6 aprile, vacanze di Pasqua comprese. La misura varata venerdì scorso dal governo Draghi dopo giorni di discussioni nella maggioranza, prevede una serie di novità per quanto riguarda le misure restrittive, per andare incontro alla stretta chiesta da settimane dagli esperti del Comitato tecnico scientifico. A preoccupare sono le varianti del virus, ma anche la circolazione che continua ad aumentare, portando i casi giornalieri e settimanali ad una crescita costante. La prima novità fondamentale è che la zona gialla viene momentaneamente cancellata, perciò tutti i territori che sarebbero dovuti stare nella fascia con meno misure restrittive sono passati automaticamente in arancione già da ieri.

Zona rossa automatica: ecco quale dato la fa scattare

Nel nuovo decreto Covid viene inserito anche un criterio che genera l'ingresso automatico di un determinato territorio in zona rossa. L'avevano chiesto ripetutamente gli scienziati del Cts, ed è lo stesso parametro che viene utilizzato per la chiusura delle scuole: sopra ai 250 contagi per ogni 100mila abitanti in sette giorni, si passa direttamente in zona rossa, con delle regole ben precise da rispettare. Allo stesso tempo viene confermata la facoltà dei presidenti delle Regioni di poter creare ulteriori microzone in cui inasprire le misure restrittive, come abbiamo visto fare in modo ricorrente nelle ultime settimane.

La stretta per Pasqua: tutta Italia diventa zona rossa

A Pasqua tutta l'Italia diventerà zona rossa. Il decreto Covid prevede che, dal 3 al 5 di aprile, a prescindere dal colore della propria Regione, su tutto il territorio nazionale (Sardegna esclusa) si applicheranno le misure restrittive della zona rossa. Con una piccola grande differenza: saranno permesse in quei tre giorni le visite a casa di parenti e amici, con la deroga che verrà reinserita (è stata eliminata in zona rossa). Le regole sono sempre le stesse: massimo in due, esclusi under 14, disabili e non autosufficienti, e una sola visita al giorno.