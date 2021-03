Entra in vigore il nuovo decreto Covid del governo Draghi. La stretta tanto invocata dagli esperti del Comitato tecnico scientifico, preoccupati per l'andamento del contagio da Covid e per la circolazione delle varianti, è arrivata. Da oggi ci sono nuove e ulteriori regole da seguire per contrastare la pandemia, ad iniziare dal cambio di colore per la maggior parte delle Regioni italiane: viene sostanzialmente cancellata la zona gialla, con tutti i territori che passano almeno in zona arancione, ad esclusione della Sardegna che resta bianca. Il decreto, approvato venerdì scorso in Consiglio dei ministri, entra in vigore oggi e resterà valido fino al 6 aprile, prevedendo un'ulteriore stretta per i giorni di Pasqua.

A Pasqua tutta l'Italia in zona rossa: ecco la stretta del governo Draghi

Oltre a decretare l'eliminazione (momentanea) della zona gialla, il nuovo decreto Covid prevede la cosiddetta stretta per Pasqua: dal 3 al 5 di aprile, dal sabato santo a lunedì di pasquetta, tutta l'Italia diventerà zona rossa, a prescindere dai colori delle diverse Regioni. In questi giorni, però, verrà reinserita la deroga per andare a far visita ad amici e parenti, massimo due persone (under 14 e disabili esclusi) e una volta al giorno, eliminata dal governo nelle scorse settimane per i territori in zona rossa. In sostanza le regole per Pasqua saranno quelle della zona rossa, ma con la possibilità delle visite a casa. Deroga che invece non sarà valida nelle prossime settimane per tutte le Regioni che da oggi entrano in zona rossa.

Decreto Covid, cosa cambia: c'è l'ingresso automatico in zona rossa

Tra le altre novità inserite nel decreto Covid c'è l'automatismo dell'ingresso in zona rossa in caso si superi un parametro. Lo ha chiesto a gran voce, anche in questo caso, il Comitato tecnico scientifico, con il governo che ha deciso di ascoltare gli esperti: se si superano i 250 contagi da Covid-19 ogni 100mila abitanti in sette giorni si va automaticamente in zona rossa. Il decreto conferma anche la facoltà, da parte dei presidenti delle Regioni, di prendere misure più restrittive per i territori dove il virus circola con particolare intensità. Si potrebbero creare ulteriori microzone rosse come abbiamo visto nelle ultime settimane.