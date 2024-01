Chi è Mario Vattani, console fascio-rock che il governo Meloni ha nominato ambasciatore di grado Il governo Meloni ha nominato un nuovo ambasciatore, il grado più alto della diplomazia italiana: si tratta di Marco Vattani, che nel 2011 fu sospeso per aver partecipato a un raduno di Casapound, inneggiando al fascismo e alla Repubblica di Salò dal palco. Vattani faceva parte di SottoFasciaSemplice, gruppo ‘fasciorock’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Mario Vattani, 57 anni, è stato nominato ambasciatore di grado per l'Italia. Il problema, e il motivo per cui questa nomina ha suscitato critiche da parte delle opposizioni, è che Vattani nel 2011 fu sospeso dal ministero degli Esteri quando era console italiano a Osaka. La ragione? Era apparso in molti video diffusi in rete mentre inneggiava al fascismo e alla Repubblica di Salò, partecipando a un raduno di Casapound a Roma. Già allora era emerso che Vattani era il componente di una band ‘fascio-rock', chiamata SottoFasciaSemplice. Proprio in veste di musicista si era esibito sul palco di Casapound, cantando canzoni come Bandiera nera. Da allora è derivato il soprannome di "console fascio-rock".

La sospensione era durata quattro mesi, ma comunque aveva segnato un lungo stop alla sua carriera diplomatica. Fino al 2021, quando il governo Draghi lo ha nominato ambasciatore a Singapore. A febbraio dell'anno scorso invece il governo Meloni lo ha nominato commissario italiano di Expo 2025 a Osaka. Ieri è arrivato il coronamento della carriera. Quello dell'ambasciatore è il grado più alto della diplomazia nazionale, solo altre 24 persone hanno questa carica (mentre gli incaricati che svolgono la funzione di ambasciatore sono molti di più). Al momento Vattani è ambasciatore "fuori ruolo", cioè non è assegnato a una sede specifica.

Il nuovo ambasciatore è figlio di Umberto Vattani, ex segretario generale del ministero degli Esteri e consigliere diplomatico di Giulio Andreotti. Ha iniziato la carriera diplomatica a 25 anni, ed è stato anche consigliere di Gianni Alemanno quando era sindaco di Roma. Da giovane era stato coinvolto da giovane nel pestaggio di alcuni giovani di sinistra, per il quale poi è stato però prosciolto dalle accuse. Era noto che fosse vicino ad ambienti di estrema destra, che non ha mai rinnegato.

A protestare è stato soprattutto il centrosinistra. Sandro Ruotolo, della segreteria nazionale del Pd, ha commentato: "Alla vigilia della Giornata della memoria, il Consiglio dei ministri di ieri sera ha nominato ambasciatore, il console Mario Andrea Vattani noto come il console ‘fasciorock'. Sarebbe una vergogna per il nostro Paese e per l'intero corpo diplomatico se Vattani dovesse rappresentare l'Italia all'estero. Noi chiediamo perciò che resti fuori ruolo". Peppe Provenzano, responsabile Esteri per i dem, ha aggiunto che "il Pd ha già presentato alla Camera un'interpellanza urgente. Ieri hanno promosso tutti maschi, ed è uno scandalo anche questo".

Per l'Alleanza Verdi-Sinistra si è espresso il deputato Marco Grimaldi: "Mario Vattani non dovrebbe rappresentare l'Italia in nessun luogo al mondo, di certo non può essere promosso ‘Ambasciatore a vita'. Dopo l'amichettismo arriva il cameratismo".