Caterina Chinnici lascia il Pd e passa a Forza Italia: “Con Elly Schlein visioni diverse” L’eurodeputata Caterina Chinnici ha abbandonato il Pd per transitare in Forza Italia. Con Schlein, ha spiegato, “abbiamo visioni diverse, e inoltre il gruppo dei Socialisti e democratici nel tempo si è spostato sempre più a sinistra. Troppo, per me”.

A cura di Annalisa Cangemi

Le voci si rincorrevano da ieri, e per tutta la giornata i dem avevano atteso una smentita da parte della diretta interessata, che non è arrivata. La notizia però è ufficiale, con tanto di conferma da parte della diretta interessata: l'eurodeputata Caterina Chinnici lascia il Pd e passa a Forza Italia. Gli azzurri in Sicilia continuano quindi la ‘campagna acquisti', dopo il recente approdo nel partito di Silvio Berlusconi dell'ex grillino Giancarlo Cancelleri.

Fino a ieri mattina sembrava che potesse trattarsi solo un di un retroscena privo di fondamento, dal momento che nessuna comunicazione ufficiale era giunta alla delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo da parte di Chinnici. Fonti parlamentari del partito azzurro riferiscono, tuttavia, avevano fatto sapere che l'ipotesi non avrebbe destato sorpresa, visto che una interlocuzione con Chinnici sarebbe stata "in corso da tempo".

L'europarlamentare, figlia di Rocco Chinnici, che diede vita al pool Antimafia e fu ucciso da Cosa nostra nel 1983, ha lasciato dopo quasi due legislature il gruppo dei Socialisti e democratici europei ed ha annunciato quindi la sua decisione di aderire al Ppe, nella delegazione di Forza Italia.

Candidata del Pd alle ultime regionali in Sicilia, vinte dal forzista Renato Schifani, ha motivato la sua decisione in un'intervista al Corriere della Sera: "Io sono stata sempre una moderata, per la mia storia di magistrato lavoro su temi come i diritti dei minori, sul contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata, e su tutti i profili connessi con le agenzie europee di giustizia e affari interni. In questo ultimo periodo ma in generale nel corso di questa legislatura, che ha visto cambiare profondamente il Parlamento, mi sono sentita sempre più a disagio. Mi sono spesso trovata a condividere il mio lavoro e impegno con i colleghi del Ppe, con cui ho anche ottimi rapporti personali, che non con quelli del mio gruppo".

"Io ero una indipendente, lo sono e lo sarò sempre e così ho deciso di aderire al Ppe, nella delegazione di Forza Italia", ha aggiunto. Con il Pd "i rapporti personali sono buoni con tutti, ma la sintonia politica su priorità e su certe problematiche è via via venuta meno. Io sono un tecnico, non un politico, ho sempre lavorato e molto su temi giuridici, sulla sicurezza. E su queste tematiche, ultimamente, mi sentivo molto sola. Non sempre ho avuto il necessario sostegno. Poi è vero che aspetti che riguardano l’etica, la religione, il rapporto con pontefici come Wojtyla, poi Benedetto XVI e oggi Francesco, contano. Conosco Elly da tanto, ne apprezzo l’autenticità dell’impegno. Ma su alcuni temi abbiamo visioni diverse, e inoltre il gruppo dei Socialisti e democratici nel tempo si è spostato sempre più a sinistra. Troppo, per me".

Incredulo il segretario Pd in Sicilia, Anthony Barbagallo: "Fino a ieri erano soltanto rumors e lo ritenevo stupefacente, solo fantapolitica. Ma oggi, dopo aver letto le sue parole virgolettate, sono basito, incredulo e perfino disgustato". Così il segretario regionale del Pd Sicilia.

Ieri sera la leader dem invece, incalzata dai cronisti a margine di un comizio a Fiumicino a sostegno del candidato sindaco Ezio Di Genesio, aveva preferito non commentare le indiscrezioni e nemmeno il recente addio di Enrico Borghi, passato a Italia viva: "Oggi siamo qua per sostenere Ezio e parlare del nostro programma per i cittadini e le cittadine di Fiumicino. Avremo sicuramente altre occasioni per continuare a confrontarci sul Pd e sui suoi sviluppi futuri".

Festeggia invece Forza Italia: "Sono lieto che Caterina Chinnici abbia deciso di aderire da indipendente alla delegazione di Forza Italia all'europarlamento. Il suo contributo arricchirà il nostro lavoro e la nostra azione contro la mafia. Insieme a Rita Dalla Chiesa", ha scritto oggi su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Sono felice che Caterina Chinnici abbia scelto di unirsi a noi – ha dichiarato la deputata di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa – La sua presenza non potrà che rendere più incisiva la lotta alla mafia di Forza Italia. Caterina e io abbiamo vissuto lo stesso dolore. Non dimentico l'aiuto psicologico che diede suo padre ai miei fratelli e a me quando venne ucciso il mio. Con Falcone ha passato ore ad ascoltarci, a scrivere le nostre testimonianze, a chiedere, a cercare di capire. Un uomo che quando fecero saltare in aria, quel maledetto 29 luglio dell'84, strappò anche a noi, oltre che alla sua famiglia, una figura importantissima di riferimento morale e affettivo. Sapere di ritrovare Caterina nella mia stessa famiglia politica è come dare forma al valore delle idee che hanno caratterizzato il nostro percorso di vita. Ci lega anche un'altra cosa. Una sera mi si presentò davanti un giovane tenente in divisa. Si mise sull'attenti e mi disse ‘Signora Rita, questa divisa io l'indosso per onorare suo padre'. Era il figlio di Caterina".

"Do il mi personale benvenuto in Forza Italia all'onorevole Chinnici, sono molto contento perchè conosco Caterina da diverso tempo, certamente la serietà, la qualità ed i valori che può portare all'interno di Forza Italia sono indiscutibili", ha detto all'Italpress l'ex viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, appena transitato dal M5s a Fi. "Mi fa piacere di avere cominciato questo percorso di apertura del partito e lei sta continuando ad aggiungere qualità".

"È un segnale molto forte – ha aggiunto l'ex pentastellato – che attesta come Forza Italia vuole rinnovarsi. Certamente, è tutto da imputare al Presidente Schifani, che ha avviato questo percorso di rinnovamento, senza rottamare il passato. E' un cambiamento nella continuità. Sta lanciando un progetto di un forte centro dei moderati dove Forza Italia vuole essere il perno centrale".