Carlo Cottarelli ha annunciato che si dimetterà da senatore Il senatore del Partito Democratico lascerà l’incarico da parlamentare per dirigere un programma dell’Università Cattolica di Milano, era stato eletto per la prima volta alle politiche di settembre e dal cambio di leadership nel Pd aveva manifestato una certa insofferenza.

A cura di Tommaso Coluzzi

La storia di Carlo Cottarelli in Parlamento si ferma qui, almeno per ora. Il senatore del Partito Democratico ha deciso di concludere in anticipo la sua prima esperienza a Palazzo Madama, cominciata a ottobre dopo le elezioni politiche del 25 settembre scorso. Fortemente voluto da Enrico Letta come indipendente, l'economista ha deciso di accettare la candidatura nelle fila Pd. Cottarelli è sembrato fin da subito distante dalla linea del partito su alcuni temi, sia per sensibilità personale che per dichiarazioni passate. Poi il tutto è cambiato ulteriormente dopo l'elezione di Elly Schlein alla segretaria dem: "Io sono di centro, lei di sinistra – aveva commentato dopo la vittoria della deputata contro Bonaccini – Nel Pd ero già anomalo prima, ora lo sono un po' di più".

Per settimane si è parlato di un addio di Cottarelli al Partito Democratico, ma l'economista ha deciso di dire addio – forse momentaneamente, forse no – direttamente alla politica: "L'Università Cattolica di Milano mi ha chiesto di dirigere un programma per l'educazioni delle scienze sociali ed economiche rivolto agli studenti delle scuole superiori – ha annunciato Cottarelli questa sera a Che tempo che fa, su Rai 3 – Questa cosa purtroppo non è compatibile con il Senato, e ho deciso di rinunciare alla posizione di senatore". E ha aggiunto: "Mi dimetterò nella prossima settimana".

"Io andrei a farlo gratuitamente, si fa per spirito di servizio – ha poi commentato Cottarelli – Consiste nell'avere tra i quindici e i venti personaggi senior che hanno avuto una carriera brillante, li chiamo senatori della cultura, che andrebbero a visitare scuole in tutta Italia, a parlare di economia, diritto, costituzione, e di come si comunicano queste cose". Insomma, un ruolo da divulgatore nelle scuole. Così l'economista abbandonerà dopo appena sette mesi lo scranno del Senato.