video suggerito

Bonus bollette, come si arriva a 500 euro di importo: i requisiti Isee e come ottenere il contributo Il decreto Bollette prevede il rafforzamento del bonus sociale, il contributo rivolto alle famiglie con redditi bassi (sotto i 9.530 euro) per far fronte ai costi di luce, gas e acqua. La misura consiste in un aiuto una tantum da 200 euro, valido per i prossimi tre mesi, per chi ha un Isee inferiore a 25mila euro, che potrà arrivare a 500 euro per chi già beneficia del bonus sociale ordinario. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo numerosi rinvii, il decreto Bollette ha finalmente ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri. Al centro della strategia del governo per contrastare il caro energia c'è il potenziamento del bonus sociale, il contributo rivolto alle famiglie con redditi bassi (sotto i 9.530 euro) per far fronte ai costi di luce, gas e acqua. L'intervento principale consisterà in un aiuto una tantum da 200 euro, valido per i prossimi tre mesi, per chi ha un Isee inferiore a 25mila euro, che potrà arrivare a 500 euro per chi già beneficia del bonus sociale ordinario.

Il contributo economico introdotto dal decreto Bollette infatti, potrà essere sommato a quello già riconosciuto a chi si trova in condizioni di disagio economico e rispetta determinati requisiti sociali e di reddito. Al momento il governo non ha ancora fornito i dettagli sull'agevolazione e sulle modalità per fare domanda, ma il prerequisito fondamentale per ottenerlo sarà quello di dotarsi di un'attestazione Isee, come ribadito dallo stesso ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Per farlo, lo ricordiamo, occorre presentare una Dichiarazione sostitutiva unica o Dsu.

Come funziona il bonus sociale ordinario e quali sono i requisiti

Il bonus sociale consiste in uno sconto sulle bollette di luce, gas e acqua riservato alle famiglie in difficoltà economica per sostenere le spese legate alle utenze essenziali. Ne hanno diritto le famiglie con un Isee massimo di 9.530 euro e con tre figli a carico. Per i nuclei familiari più numerosi – cioè dai 4 figli a carico in poi – la soglia Isee per accedere al bonus sociale si alza fino a 20mila euro.

Come ottenere il nuovo bonus bollette da 200 euro introdotto dal governo

Per rafforzare le misure già previste contro il caro energia, il governo ha introdotto un aiuto per le bollette dei prossimi tre mesi. Il valore è di 200 euro e spetterà a tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 25mila euro. La platea di beneficiari, secondo quanto riferito dal ministro Pichetto Fratin, dovrebbe essere di circa 8 milioni di famiglie.

Come precisato sopra, al momento non sono state ancora rese note le modalità di domanda ma l'ipotesi principale è che la procedura possa essere la stessa dei bonus sociali. In tal caso, non sarà necessario compilare dei moduli o effettuare una richiesta formale perché gli sconti verranno applicati direttamente nelle bollette di chi rispetta i paletti Isee. Anche su questo però, sapremo di più una volta che i ministeri competenti (quello delle Finanze e dell'Ambiente) avranno fornito tutte le comunicazioni del caso.

Come arrivare a 500 euro cumulando i due bonus

Come detto, i beneficiari del bonus sociale potranno richiedere anche il nuovo contributo una tantum. Il che farà salire a circa 500 il valore complessivo dell'aiuto economico. Oggi infatti, i bonus sociali hanno un valore che può oscillare dai 167,90 ai 240,90 euro all'anno nel caso del bonus elettricità, dai 58,50 a 93,60 euro all'anno per quel che riguarda il gas.

In alcuni casi specifici dunque, la somma del bonus sociale ordinario con la nuova misura introdotta dal decreto potrà arrivare a 500 euro. Ma lo ripetiamo, quest'eventualità riguarderà esclusivamente le famiglie con redditi molto bassi.