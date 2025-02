Il video di Giorgia Meloni dopo il via libera al decreto bollette: “Le famiglie avranno 200 euro per il prossimo trimestre” Dopo che il Cdm ha varato il nuovo decreto Bollette, la premier Meloni ha scelto di diffondere un video per esporre le misure, piuttosto che presenziare alla conferenza stampa con i ministri Giorgetti e Pichetto Fratin, convocata per il illustrare le misure. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Annalisa Cangemi

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poco dopo il Consiglio dei ministri che ha varato il decreto bollette con nuovi provvedimenti per aiutare le famiglie alle prese con il caro energia, ha diffuso un video. Il format è quello che ormai tutti conosciamo: la premier guarda in camera, e spiega in due minuti le ultime novità. Naturalmente senza contraddittorio e senza prendere parte alla conferenza stampa, a cui hanno partecipato i ministri Giorgetti e Pichetto Fratin, per illustrare il testo con le ultime misure, che valgono circa 3 miliardi, di cui 1,6 miliardi andranno alle famiglie con Isee fino a 25 mila euro e i restanti 1,4 sono desinati alle imprese, grandi e piccole.

La misura più importante è il rafforzamento del bonus sociale, lo sconto automatico in bolletta per le famiglie con redditi bassi. In pratica per i nuclei con Isee fino a 9.530 euro il bonus sale a 500 euro, mentre per quelli con un Isee tra 9.530 e 25mila euro, lo sconto sarà pari a circa 200 euro. Le misure varate oggi saranno concentrate nei prossimo tre mesi.

"Oggi il governo ha stanziato 3 miliardi di euro per fronteggiare il caro bollette, circa 1,6 miliardi per le famiglie e 1,4 miliardi per le imprese", ha detto la premier nel video pubblicato sui social. "Con questo intervento – ha spiegato – le famiglie con un reddito Isee fino a 25mila euro, quindi la stragrande maggioranza, potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta".

"Un contributo – ha sottolineato – che salirà a oltre 500 euro per chi ha già i requisiti per il bonus sociale, quindi i nuclei con un Isee fino a 9.530 euro".

"Inoltre – ha aggiunto – abbiamo prorogato per due anni l’obbligo per i vulnerabili di passare al mercato libero". Con il dl Bollette approvato oggi "andiamo incontro anche alle imprese, tagliando gli oneri di sistema per le Pmi, e assicurando così una riduzione delle prossime bollette che si aggira intorno al 20 per cento".

"Avremo poi finalmente delle bollette chiare – ha aggiunto –, grazie all’obbligo di trasparenza che imponiamo ai gestori". Infine, conclude la premier, "oltre a un certo prezzo dell’energia, lo Stato ha deciso che rinuncerà all’Iva e destinerà l’eccesso di Iva alla riduzione delle bollette"

"Il governo ha approvato anche un altro importante provvedimento per garantire energia sicura, pulita, a basso costo, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all'Italia: parlo ovviamente dell'energia nucleare sulla quale ora chiediamo al Parlamento di esprimersi".

Opposizioni contro Meloni: " Scappa e manda video come in Corea del Nord"

"Oggi Giorgia Meloni, per sfuggire alle domande sulle sue bugie, invece di partecipare a una conferenza stampa – come avviene in qualsiasi paese democratico, dove il capo di governo risponde ai giornalisti – ha inviato un video, proprio come si fa in Corea del Nord. Mentre Pichetto Fratin e Giorgetti illustravano i decreti in conferenza stampa, arrivava il video di Meloni che si trovava a Palazzo Chigi. Allucinante", ha detto Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.

"Nel suo intervento ha affermato, mentendo, che il nucleare garantirà energia a basso costo. Falso! Oggi il nucleare costa 170 euro/MWh, molto più di quanto paghiamo attualmente per l'energia elettrica e molto più delle rinnovabili. Ha poi sostenuto che, con il decreto Bollette, il prezzo dell'energia per le famiglie diminuirà. Falso! A pagare saranno i cittadini, non le società energetiche che hanno realizzato profitti per decine di miliardi. Inoltre, il governo si affida alla speranza che nei prossimi mesi l'energia cali. Meloni si affida alla speranza. Ecco da chi è governata l'Italia: da una mentitrice seriale", ha detto il parlamentare.

"Tre miliardi di euro messi con tre mesi di ritardo. Speriamo che siano sufficienti. Nel frattempo la Meloni scappa anche dalle conferenze stampa, non solo dal Parlamento. Ormai parla solo attraverso video registrati, è diventata allergica alle domande. Doveva essere una lady di ferro, è sempre più ‘l'omino di burro' di Pinocchio", ha scritto su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi.