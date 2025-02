Nuovo bonus bollette da 200 euro, a chi spetta l’aiuto una tantum contro il caro energia

video suggerito

A cura di Luca Pons

Dopo settimane di anticipazioni, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Bollette che contiene diverse misure contro il caro energia. Tra gli interventi più attesi c'era l'estensione del bonus sociale luce: l'aiuto da 200 euro contro i rincari delle bollette elettriche potrà andare a tutti coloro che hanno un Isee al di sotto dei 25mila euro, e per chi è sotto i 9.530 euro si potrà sommare all'importo del bonus sociale ordinario, arrivando a circa 500 euro. Sarà una misura una tantum, dato che il decreto riguarderà solamente le bollette dei prossimi tre mesi.

Il governo Meloni non ha ancora comunicato tutte le informazioni tecniche riguardanti il bonus. Ciò che si sa è che la platea dei beneficiari sarà di circa otto milioni di famiglie, secondo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. E che, come detto, l'aiuto riguarderà solamente le fatture della luce del prossimo trimestre, "nell'auspicio che prezzi di energia e gas si riducano" nel frattempo, come ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

A chi spetta il nuovo bonus bollette: i requisiti Isee

L'unico requisito fondamentale per ottenere i 200 euro sarà la soglia Isee. Chi è al di sotto dei 25mila euro li potrà ricevere. Giorgetti ha sottolineato che questo significa che "chi non è dotato di Isee dovrà dotarsene".

A differenza di quanto fatto in passato, ad esempio, dal governo Draghi, qui non si tratta di un'estensione vera e propria del bonus sociale luce e gas. Infatti, chi ha un Isee tra i 9.530 e i 25mila euro potrà ottenere solamente i 200 euro una tantum di aiuti. Invece chi ha Isee inferiore a 9.530 euro, e già oggi riceve il bonus sociale, potrà sommare le due misure.

Quanto vale l'aiuto e come si arriva a 500 euro con il bonus sociale

Oggi il bonus sociale elettricità può valere da 167,90 fino a 240,90 euro all'anno, a seconda di quanto è numeroso il nucleo familiare. Il bonus gas, invece, sempre in base al numero di familiari (più o meno di quattro) e della zona climatica, può andare da 58,50 a 93,60 euro annuali.

Tutto questo naturalmente va a chi ha già i requisiti per il bonus sociale, ovvero un Isee al di sotto di 9.530 euro. Chi rientra in questa fascia, nei prossimi tre mesi potrà sommare altri 200 euro all'importo del bonus sociale, arrivando a un totale di oltre 500 euro. Chi invece ha un Isee più alto, ma comunque entro i 25mila euro, otterrà solamente i 200 euro una tantum

Come richiedere il nuovo bonus bollette da 200 euro

Il governo non ha ancora dato indicazioni su come si potrà fare richiesta per il bonus bollette. Se il meccanismo fosse lo stesso dei bonus sociali, allora non ci sarebbe bisogno di presentare alcuna domanda. Infatti, i bonus sociali vengono scalati automaticamente dalle bollette delle famiglie che rispettano i requisiti Isee. Per avere certezze su questo punto, in ogni caso, bisognerà aspettare che i ministeri competenti diano le indicazioni più specifiche.

Le altre misure contro il caro energia

Il ministro Giorgetti ha annunciato anche che tra le altre misure ci sarà un "rinvio di due anni del passaggio al mercato libero dei clienti vulnerabili". Oggi il Servizio a tutele graduali ha una durata di poco meno di tre anni, e quindi dovrebbe proseguire fino al 31 marzo 2027.

In più si attende un meccanismo per usare i soldi che lo Stato incassa quando i prezzi dell'energia aumentano. Quando il prezzo di gas o elettricità supera di oltre il 20% le soglie previste nei documenti di programmazione economica del governo, allora l'incremento del gettito Iva verrà messo da parte in un fondo dedicato agli utenti vulnerabili.