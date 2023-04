Bari, alle amministrative si candida Manila Gorio, prima transgender a correre per il ruolo di sindaco La conduttrice transgender Manila Gorio ha annunciato la sua candidatura per le amministrative di Bari: è la prima volta che una persona transgender corre per la poltrona di sindaco.

A cura di Annalisa Cangemi

Manila Gorio è la prima persona transgender in Italia, ma anche in Europa, che si candida a sindaco. Conduttrice del talk ‘Il Punto' su Antenna Sud, ha deciso di correre per le amministrative di Bari del 2024, con la lista civica ‘Bari Citta' Libera'.

"Penso che la mia candidatura a sindaco di Bari sia il riscatto di una persona che è riuscita ad avere il sostegno di tutta la società civile. Scendo in politica perché voglio impegnarmi per rappresentare chi ha bisogno o almeno ci provo. Non voglio fare la meteora", ha detto Gorio, che è anche cittadina bares. L'annuncio della sua decisione di candidarsi alle elezioni comunali del prossimo anno l'ha dato in occasione dei festeggiamenti per il suo 41esimo compleanno, a cui hanno partecipato circa 400 persone tra amici, molti di questi esponenti politici provenienti da tutta la Puglia ed esponenti della società civile.

Praticante giornalista e conduttrice del talk politico dell'emittente privata locale, Gorio ricorda di essere "la prima transgender in Europa a candidarsi alla carica di sindaco" e spiega di essere "trasversale perché rappresento i diritti di tutti". Turismo, lavoro e giovani saranno i punti principali del suo programma politico.

"Dobbiamo rilanciare la costa barese che sembra abbandonata – ha detto la candidata – puntare sulla movida, sui giovani e sulle loro idee che si concretizzano in startup e spingere il turista a fermarsi a Bari non a visitarla per qualche ora per poi andare via".

Il progetto della sua discesa in campo lo aveva tenuto riservato: "Ho deciso di comunicarlo durante la mia festa di compleanno a cui hanno partecipato politici pugliesi di ogni livello istituzionale: dai Comuni al Parlamento".