Attentato a Trump, video inedito che ritrae Cole Tomas Allen correre oltre i metal detector prima del caos

Un nuovo video diffuso dalla Procura Federale mostra l’attentatore Cole Tomas Allen lanciarsi oltre un metal detector proprio mentre il personale di sicurezza stava smantellando parte dei dispositivi di controllo. L’uomo avrebbe tentato di colpire Donald Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca.

Un nuovo video finora inedito si aggiunge alla complessa ricostruzione del presunto attentato contro Donald Trump avvenuto durante l’ultima cena dell’Associazione dei giornalisti corrispondento della Casa Bianca. La procura federale di Washington ha diffuso ieri un filmato chiave che ritrae i momenti concitati dell'irruzione di Cole Tomas Allen. Il video, reso pubblico dalla procuratrice Jeanine Pirro attraverso un post sui social media, offre una prospettiva inedita sulla dinamica dell’incidente, mostrando il trentunenne californiano mentre effettua un sopralluogo nell'area dell’hotel la sera prima del banchetto, suggerendo un’azione pianificata nei minimi dettagli.

Nelle immagini inoltre si osserva Allen lanciarsi oltre un metal detector proprio mentre il personale di sicurezza stava smantellando parte dei dispositivi di controllo. Secondo la tesi sostenuta dall'accusa, il video proverebbe che l'uomo abbia aperto il fuoco contro un agente del Secret Service durante la sua corsa verso il perimetro di sicurezza. Tuttavia, la prova visiva presenta zone d'ombra che alimentano il dibattito tra le parti: pur essendo rallentato e annotato in diversi punti, il filmato è privo di audio e non mostra in modo inequivocabile il momento in cui l'arma di Allen avrebbe fatto fuoco

L'episodio, che ha scosso le fondamenta della sicurezza statunitense si è consumato intorno alle 20.40 di sabato 25 aprile, nel cuore dell'hotel Washington Hilton. Mentre all'interno del salone principale si stava svolgendo la cena annuale dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca – alla presenza di Donald Trump e delle massime cariche dello Stato – Cole Tomas Allen è entrato in azione. Armato di un fucile a pompa calibro 12, una pistola calibro .38 e diversi coltelli, il trentunenne ha forzato un checkpoint di sicurezza al livello Terrazza proprio durante una fase di parziale smantellamento dei controlli.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Allen avrebbe aperto il fuoco colpendo al petto un agente del Secret Service, che si è salvato solo grazie al giubbotto antiproiettile, prima di essere neutralizzato a terra dalla risposta immediata delle forze dell'ordine. Le indagini hanno poi rivelato un piano meticoloso: Allen era giunto a Washington dalla California il giorno precedente, prendendo alloggio nello stesso hotel del banchetto e inviando messaggi farneticanti ai familiari in cui si definiva un "sicario federale" pronto a colpire quelli che definiva "traditori" all'interno dell'amministrazione.