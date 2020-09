"Era sbagliato che Tridico prendesse così poco. E buona regola sarebbe che quando sostituisci un presidente gli dai lo stesso stipendio del presidente precedente. Il ministero del lavoro ha chiarito che non ci sarà nulla di retroattivo e aspettiamo ulteriori chiarimenti". Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, intervistato da Maria Latella a Radio24, commentando la vicenda relativa ai compensi del presidente dell'Inps Pasquale Tridico.

"Quello che critico è la retorica anticasta nelle istituzioni pubbliche perché, come si vede, quel tipo di politica finisce per avvitarsi su sé stessa e per fare male, alla fine, alle istituzioni ed al rapporto tra istituzioni e cittadini", ha spiegato il ministro dem. "Queste vicende – ha aggiunto – vanno gestite con la massima trasparenza. Purtroppo nel nostro Paese la politica anticasta e la retorica anticasta viene alimentata soprattutto da mezzi di informazione e gruppi economici dove si annidano le vere caste".

Per quanto riguarda l'archiviazione di Quota 100, che il presidente del Consiglio Conte ha annunciato che non sarà rinnovata dopo la scadenza della misura, il 31 dicembre 2021, ha detto: "Sono d'accordo con il premier Giuseppe Conte, il suo rinnovo non deve essere all'ordine del giorno".

Sulla discussione all'interno del M5s, che presto sarà impegnato con gli Stati generali durante i quali si deciderà la nuova leadership, ha aggiunto: "I Cinque stelle devono decidere da che parte stare. Ho molto rispetto per il travaglio interno del Movimento cinque stelle, ma è tempo che facciano una scelta di campo, come alcune voci anche coraggiose si sono levate dentro il movimento". Quanto alle esternazioni di Di Battista, "dico sempre che bisogna riflettere prima di parlare, nel caso di Di Battista forse potremmo applicare una cautela maggiore, quella che suggeriva uno scrittore polacco: riflettere prima di pensare"