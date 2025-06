video suggerito

Scontro tra due auto a Capaccio Paestum: 5 ragazzi feriti portati in ospedale Incidente sulla Strada Provinciale 75 a Capaccio Paestum: 5 giovani feriti. Indaga la Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro tra due auto a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, nella notte tra sabato 7 e domenica 8 giugno: feriti 5 ragazzi che erano a bordo dei due veicoli. I giovani sono stati subito soccorso dalle ambulanze del 118 della Croce Rossa e del Soccorso Valcalore, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, e trasportati presso gli ospedali di Eboli e Battipaglia. Nessuno dei cinque sarebbe grave, secondo le prime informazioni. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale che stanno indagando sull'incidente.

Incidente sulla Strada Provinciale 75 a Capaccio Paestum: 5 feriti

Lo scontro, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto lungo la Strada Provinciale 175, presso Capaccio Paestum, nella provincia di Salerno. Coinvolte nel sinistro due auto: una Seat Ibiza e una Renault Modus. Sul motivo dello scontro sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di chiarire ogni aspetto della vicenda.