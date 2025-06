Si schianta con la moto sulla Strada Statale 18 “Cilentana”: morto 30enne di Eboli

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Si schianta con la moto sulla Strada Statale 18Var "Cilentana": morto un giovane di 30 anni, originario di Eboli, in provincia di Salerno. Il violento incidente stradale è avvenuto questa mattina, domenica 8 giugno, attorno alle ore 6,15, all'altezza dello svincolo di Agropoli Nord, in corrispondenza del km 100,300. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate subito le forze dell'ordine e l'ambulanza della Croce Rossa di Agropoli. Purtroppo, però, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane: sarebbe morto sul colpo.

Incidente stradale allo svincolo di Agropoli

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava viaggiando a bordo della sua moto di grossa cilindrata sulla SS18 Cilentana, in direzione sud, verso Maratea, dove era previsto per questa mattina un motoraduno. Improvvisamente, però, avrebbe perso il controllo del mezzo, per motivi ancora in corso di accertamento. Il veicoli si sarebbe schiantato così contro il guardrail. L'impatto è stato molto violento. Il 30enne è stato sbalzato dal mezzo a due ruote, cadendo rovinosamente sull'asfalto. La caduta purtroppo gli è stata fatale. Il motociclista è deceduto sul colpo. Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Rossa di Agropoli, con ambulanza e automedica, che però non hanno potuto fare nulla. Il 30enne era già morto al loro arrivo.

Sul posto anche i carabinieri che stanno conducendo le indagini. Al momento non è chiaro se siano stati coinvolti anche altri veicoli. Ma le prime risultanze dei rilievi eseguiti sembrerebbero escluderlo. Saranno, ad ogni modo, gli ulteriori accertamenti a chiarire tutto. Non è escluso che i militari dell'Arma possano acquisire anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di avere elementi aggiuntivi utili a chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.

Anas: "SS18Var chiusa per due ore, auto deviate"

L'incidente stradale ha comportato anche disagi per la circolazione, sono intervenuti i carri attrezzi per rimuovere il veicolo incidentato dalla carreggiata e liberarla dai detriti del sinistro. Attorno alle ore 8,30 sulla strada statale 18VAR “Cilentana” è stata ripristinata la circolazione sulla tratta in corrispondenza del km 100,300, ad Agropoli, che era stata chiusa in precedenza a causa di un incidente autonomo di una moto. Nel sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – il centauro è deceduto. Durante le operazioni di rito e di sgombero e pulizia del piano viabile, spiega Anas, la società del Gruppo Fs che gestisce l'arteria stradale, "la circolazione è stata deviata in loco tra gli svincoli di Paestum ed Agropoli nord".