Incidente stradale a Napoli vicino alla metro del Frullone: ci sono feriti. Tamponamento anche in Tangenziale Un incidente stradale è avvenuto questa mattina all'incrocio tra via Emilio Scaglione e via Marco Rocco di Torrepadula. Polizia Locale sul posto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Incidente stradale a Napoli questa mattina, domenica 8 giugno 2025, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Due auto si sono scontrate violentemente, alle prime luci dell'alba, all'incrocio tra via Marco Rocco di Torrepadula e via Emilio Scaglione, poco distante dalla stazione della metropolitana Linea 1 del Frullone, dove si trova anche un grande parcheggio di interscambio. Nel sinistro, a quanto si apprende, ci sono stati diversi feriti. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinati dalla Centrale Operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito. I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisite eventualmente anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sul posto anche le ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. I feriti, a quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Incidente in Tangenziale alle 5 del mattino

Un altro incidente stradale, indipendente dal primo, è avvenuto questa mattina sulla Tangenziale di Napoli, attorno alle ore 5,00. Si è trattato, a quanto si apprende, di un tamponamento tra due auto, non particolarmente violento. Nel sinistro non ci sarebbero stati feriti gravi. Solo uno degli automobilisti, soccorso dall'ambulanza del 118, è stato trasportato in codice verde in ospedale. L'incidente ha comunque rallentato anche se per poco la circolazione. Sul posto sono arrivati anche gli ausiliari della Tangenziale di Napoli per la gestione della circolazione. Al momento non si segnalano disagi per il traffico. Un bilancio pesante quello degli incidenti stradali in Campania nel weekend del 7-8 giugno. Sulla Strada Statale 18 Var Cilentana si è registrato un morto. Altri 5 feriti in uno scontro a Capaccio Paestum.