Paestum, bombe contro ristorante e wine bar gestiti da due fratelli, l’esplosione in video

I locali danneggiati dalle bombe a Paestum (Salerno)

L'uomo scende da un'automobile guidata da un complice; entra nell'area esterna del locale, scompare per qualche istante dall'inquadratura; poi fugge e, pochi secondi dopo, l'esplosione. È la dinamica, registrata da una telecamera di sorveglianza, di una delle due esplosioni registrate nella notte appena trascorsa nell'area archeologica di Paestum, nel comune di Capaccio-Paestum (Salerno); obiettivi due locali della movida, appartenenti alla stessa famiglia. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Le esplosioni, che sarebbero state causate da bombe carta, quindi ordigni rudimentali piazzati all'interno dei locali, risalgono alle 5 circa di oggi, 26 marzo. I danni, come si vede nei video successivamente circolati, sono ingenti; le deflagrazioni, molto forti, sono state nettamente sentite in zona e hanno colpito anche alcune strutture e attività vicine. I due esercizi, lo storico ristorante "Tavernelle" e il wine bar "Calice", sono gestiti da due fratelli, che sono stati già ascoltati dai carabinieri nell'ambito degli accertamenti per ricostruire la matrice; al momento non si esclude, come da prassi, la pista del racket, ma si vaglia anche la possibilità che le ragioni possano essere da ricercare in questioni private.

Il video della telecamera di sorveglianza mostra l'attentato al wine bar: lì l'ordigno sarebbe stato posizionato all'ingresso; l'altra bomba carta sarebbe stata invece lanciata nel giardino posteriore del ristorante. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Agropoli e della stazione locale. Presenti, dalla notte, anche i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le verifiche sulla stabilità degli immobili, e la Polizia Municipale.