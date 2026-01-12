Napoli, 8 alberi crollati per maltempo, auto schiacciate, voragini, incidenti con feriti e strade chiuse

Alberi caduti, crollo di calcinacci, pali che schiacciano auto, voragini in strada. Danni ingenti a Napoli, investita da una forte ondata di maltempo negli scorsi giorni, con violente raffiche di vento. In tutti i quartieri della città si sono registrati numerosi interventi che hanno visto protagonisti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, inviati dalla sala operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito, e i vigili del fuoco, guidati dal Comandante Giuseppe Paduano, e la protezione civile.

Caduti 8 alberi nel weekend, auto schiacciate

Al Ponte di Casanova un albero è caduto schiacciando un'auto. Stessa scena al Vomero, dove un grosso fusto è caduto su un'auto in via san Giacomo dei Capri, altezza civico 51. Mentre sabato mattina un vecchio palo di cemento con armatura in ferro si è schiantato in strada, all'altezza di via Bagnoli 539, danneggiando 3 auto in sosta e colpendo una Smart in transito, a bordo della quale viaggiava una donna di 74 anni. Quest'ultima, rimasta ferita gravemente, è stata trasportata in codice rosso dall'ambulanza del 118 all'Ospedale San Paolo per le cure del caso.

Tra i vari incidenti che si sono verificati, un tronco di albero è caduto sull'Asse Vomero-Pianura, all'altezza della Rotonda di via Giustiniani. Un altro è caduto all'ingresso del raccordo di via Pigna. Altri alberi sono crollati in via Bertini, traversa di via Ruoppolo e in via dell'Ascesa, 22. Mentre due interventi per alberi pericolanti si sono avuti all'incrocio tra via Tito Angelini e via Morghen e in via Jannelli, 190.

Voragini e incidenti stradali

Diverse voragini si sono aperte nelle strade di Napoli, con sprofondamenti anche importanti e impatto sulla viabilità. Un dissesto stradale in via Casanova ha causato un incidente. In via Bartolo Longo un incidente stradale con ferito in codice rosso, all'altezza del civico 360. Un incidente si è avuto in via Sant' Ignazio di Loyola, probabilmente causato da ghiaccio sull'asfalto. In via Vallone saliscendi, ai Colli Aminei, un furgone è stato inghiottito in una grossa buca. Voragini e buche si sono avute in via Manzoni, altezza civico 26, e via Caravaggio, presso il civico 302. Uno sprofondamento stradale Vico Pace. A Coroglio è intervenuta la protezione civile per un dissesto. Una voragine con perdita d'acqua in via Cattolica-via Coroglio.

Crollano calcinacci dai palazzi e volano tabelloni

Si sono registrati anche diversi crolli di calcinacci: in corso Lucci 65/A, via dei Miracoli,32, via Vincenzo D'Annibale, 2, via Speranzella, 34. Mentre vari tabelloni pubblicitari sono stati sradicati dal vento: in via Terracina altezza Cimitero, via Vicinale Campanile, 109, via Romano 1. In piazza Cavour è volato via il tendone di un gazebo divelto dal vento. In via Manzoni a Posillipo si è intervenuti per il rischio caduta di una grondaia. Mentre in via della Grotta Vecchia c'è stato l'incendio di un'auto in sosta.