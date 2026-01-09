Vomero, scontro tra auto, feriti in ospedale: incidente stradale tra Camaldoli e Zona Ospedaliera

Incidente in via Sant’Ignazio di Loyola, tra la V e la VIII Municipalità. Intervengono polizia locale e 118.

Scontro tra due auto in via Sant'Ignazio di Loyola a Napoli questa mattina, venerdì 9 gennaio, nella zona tra i Camaldoli e la Zona Ospedaliera. Diversi feriti. Sul posto l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro e gli agenti della Polizia Locale di Napoli, guidati dal Comandante Ciro Esposito. L'incidente stradale è avvenuto nella strada a cavallo tra le Municipalità V di Vomero-Arenella e VIII di Chiaiano-Scampia. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, attorno alle ore 9,00 di oggi, si sarebbe verificato uno scontro frontale tra due autovetture.

Sulle cause dell'incidente sono ancora in corso accertamenti delle forze dell'ordine. Ma non si esclude che possano aver influito il manto stradale bagnato e sdrucciolevole e la conformazione della strada che presenta varie curve strette. A seguito del sinistro, via Sant'Ignazio di Loyola è stata chiusa alla circolazione ed il traffico è andato in tilt in tutta la zona, fino all'area degli ospedali come il Monaldi e il Cotugno. Imbottigliati nelle code anche i bus di Anm,

"Purtroppo – commenta Salvatore Passaro, consigliere municipale – non è la prima volta che accadono incidenti su questa strada, che anzi si conferma ad elevata pericolosità. Ci sono varie problematiche che insistono sul territorio, dal manto stradale dissestato, alla folta vegetazione, ai viali che sbucano direttamente sulla pubblica via. Andrebbe rifatta la segnaletica, anche luminosa, per garantire migliori indicazioni, soprattutto di notte, e segnalare incroci e innesti di strade private. Non agevola il fatto che la strada sia a cavallo di due Municipalità, cosa che anzi crea complicazioni burocratiche. Spesso i veicoli vanno ad elevata velocità, che sommata a tutte le problematiche elencate facilita gli incidenti. Non a caso, solo due giorni fa c'è stato un altro sinistro, con un veicolo schiantatosi contro un palo, e il 4 dicembre un incidente con auto ribaltata. Il Comune ha messo delle strisce pedonali rialzate, ma non basta. Occorrerebbero rotatorie e autovelox".