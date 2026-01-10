Palo della luce crolla su un’auto a Napoli per il forte vento: ferita gravemente una donna a Bagnoli

L’episodio si è verificato nel quartiere della periferia occidentale di Napoli: la donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Grave incidente a Napoli nella tarda mattinata di oggi, sabato 10 gennaio, a causa del maltempo, per colpa delle forti raffiche di vento che hanno sferzato la città – e tutta la Campania – a partire dalla notte: intorno alle 13.30 a Bagnoli, quartiere della periferia Ovest del capoluogo, un palo della pubblica illuminazione è crollato al suolo, abbattendosi su un'automobile in transito.

Sul posto, in via Nuova Bagnoli, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno preso in carico la donna alla guida dell'automobile colpita, che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Paolo del vicino quartiere di Fuorigrotta; da quanto si apprende, la donna sarebbe in gravi condizioni, anche se non è noto se si trovi in pericolo di vita o meno.

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che hanno messo in sicurezza l'area e hanno avviato le indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Strade allagate a Ischia, alberi caduti a Capri

Il maltempo ha provocato danni e disagi anche sulle isole del Golfo sulle quali, a causa del forte vento e del mare agitato, sono stati interrotti i collegamenti. A Capri, proprio il vento forte ha provocato la caduta di alcuni alberi, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco; a Ischia, invece, la abbondanti piogge, che in alcuni momenti si sono trasformate anche in grandinate, hanno provocato l'allagamento di alcune strade.