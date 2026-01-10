napoli
Maltempo a Napoli: strade allagate a Ischia, alberi caduti a Capri. Fermi i collegamenti con le isole

Il maltempo che, da questa mattina, si è abbattuta sulla Campania, ha provocato notevoli disagi, soprattutto sulle isole del Golfo di Napoli.
A cura di Valerio Papadia
Dalle prime ore di oggi, sabato 10 gennaio, la Campania tutta è sotto la morsa del maltempo: a Napoli e nelle altre province della Regione si sono susseguiti temporali, grandinate, forti raffiche di vento e, nelle zona collinari e montuose, anche nevicate. Particolarmente difficile la situazione nelle isole del Golfo di Napoli, soprattutto a Ischia, dove le strade si sono allagate a causa delle abbondanti piogge. Sull'isola verde è ancora vivo il ricordo della tragedia del novembre del 2022: un'alluvione a Casamicciola provocò la morte di 12 persone. Disagi anche a Capri, dove le raffiche di vento hanno provocato la caduta di alcuni alberi, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco; il sindaco Paolo Falco ha invitato i concittadini a limitare gli spostamenti.

Vento troppo forte e mare agitato: stop ai collegamenti con le isole

Come se non bastasse la pioggia, a partire dalla mattinata odierna, sulle tutte e tre le isole del Golfo – Ischia, Procida e Capri – sono anche stati interrotti tutti i collegamenti: non soltanto le navi veloci, ma anche i normali traghetti si sono fermati, sia quelli in partenza da Napoli che da Pozzuoli, a cause del vento molto forte e del conseguente mare agitato.

Allerta meteo in Campania in vigore fino a questa sera

Anche se, a partire dal primo pomeriggio, la situazione sembrerebbe essere migliorata, in Campania è ancora attiva, fino alle ore 20, l'allerta meteo. Come reso noto dalla Protezione Civile, infatti, su tutto il territorio regionale è prevista un'allerta per forte vento, mentre sulla fascia costiera della regione è prevista un'allerta anche per temporali.

