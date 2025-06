Incidenti stradali a Napoli, 20 feriti e un morto in 2 giorni: auto ribaltata al Vomero e un investito sul Lungomare

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente in via Porpora al Vomero

Raffica di incidenti stradali a Napoli, con oltre 20 feriti e un morto in due giorni tra sabato 7 e domenica 8 giugno 2025. Il più grave, il mortale avvenuto in via Nuova Toscanella alle ore 2,03 di sabato, dove ha perso la vita Jamil Zayadneh, napoletano di origini giordane. Altri due incidenti si sono verificati questa mattina: il primo al Vomero, dove in via Porpora si sono scontrate tre auto: due di queste si sono ribaltate, una terza è rimasta fortemente danneggiata. L'incidente è avvenuto alle 9,49 e ha registrato 2 feriti, tra i quali uno grave. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. L'area è stata transennata. Il paziente più grave è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Nelle stesse ore un altro violento incidente sul Lungomare, dove un pedone è stato investito da un motociclista in via Partenope, attorno alle ore 10,00. Il centauro ha riportato una sospetta frattura al polso, ma per fortuna nessuno dei due è risultato grave.

Oltre 20 incidenti stradali nel weekend a Napoli

È pesante il bilancio degli interventi per incidenti stradali a Napoli nell'ultimo weekend. Ben 24 sinistri con oltre 20 feriti, secondo il report della Polizia Municipale di Napoli, guidata dal Comandante Ciro Esposito, e della Centrale Operativa, coordinata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, tra i quali un mortale, nel quale ha perso la vita un giovane di 32 anni. Sono 11 le vittime della strada nel 2025 a Napoli.

Il primo incidente si è avuto già venerdì sera in Traversa Privata Polveriera, per fortuna senza feriti. Nella giornata di ieri, poi, numerosi incidenti stradali. Oltre al mortale in via Nuova Toscanella, altri incidenti con feriti si sono avuti nel corso della giornata in via Nicola Nicolini, via delle Repubbliche marinare, all'incrocio con via Botteghelle, via provinciale Botteghelle di Portici, via Annunziata, via Montagna Spaccata, via Foria, via Napoli, via Nazionale-via Parma, via Marechiaro, via Pallucci. Altri sinistri senza feriti registrati in piazza Sannazaro, via Mergellina, via Giotto e via Saverio Gatto.

Incidenti al Vomero e sul Lungomare domenica 8 giugno

Un trend negativo, dovuto purtroppo spesso a disattenzione alla guida, che non accenna a fermarsi neanche oggi. Incidenti stradali con feriti si sono registrati stanotte in via San Pasquale, via De Giaxa angolo via don Bosco, via Massimo Stanzione, Corso Chiaiano, piazza Garibaldi. Questa mattina, invece, uno scontro tra due auto alle 5,53 all'incrocio tra via Marco Rocco di Torrepadula e via Emilio Scaglione. Poi altri due incidenti con feriti in via Porpora alle 9,49 e in via Partenope alle 10.