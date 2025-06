video suggerito

Via Nuova Toscanella, morto in scooter a 32 anni, fatale la caduta e l’impatto col marciapiede Impatto mortale in via Nuova Toscanella, verso il quartiere Chiaiano. Nella notte uomo su uno scooter Honda cade e impatta sul marciapiede. Morto al Cardarelli. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incidente mortale in via Nuova Toscanella a Napoli

Ennesimo incidente mortale con scooter nella zona Nord di Napoli. Stavolta è avvenuto in via Nuova Toscanella, lunga arteria che porta a Chiaiano, quadrante settentrionale della città. Nella notte di sabato 7 giugno alle ore 1.50 circa, un uomo di 32 anni a bordo di un motociclo Honda SH300, giunto all'altezza degli uffici dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, per cause ancora da accertare, è caduto al suolo finendo contro il bordo del marciapiede posto alla sua destra.

Gravissime fin da subito le condizioni del motociclista, trasportato di urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli dove purtroppo, alle ore 7 circa, ne veniva constatato il decesso. Sul posto è intervenuta la squadra Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli che sta effettuando i rilievi tecnici e sta ascoltando testimoni per ricostruire quanto accaduto.Il motociclo è stato sottoposto in sequestro, la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.